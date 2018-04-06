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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
06.04.2018 - 21:15, Son Güncelleme:

Paul Pogba'dan Manchester City itirafı

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Paul Pogba'dan Manchester City itirafı

Pogba, Manchester City'e teklif edilmiş - Katalan teknik adam Guardiola, ara transfer döneminde Pogba ve Mkhitaryan için kulüple temas kurulduğunu açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ın transferinin devre arasında kendilerine teklif edildiğini söyledi.

Ligde yarın Manchester United ile oynayacakları derbi maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen 47 yaşındaki Katalan teknik adam, ara transfer döneminde menajer Mino Raiola'nın Pogba ve Mkhitaryan için kulüple temasa geçtiğini açıkladı.

Guardiola, iki yıl önce 89 milyon sterlinlik bonservisle Manchester United'a gelen 25 yaşındaki Pogba ile ilgilenip ilgilenmediği sorusunu yanıtsız bırakırken, Fransız yıldız için "olağanüstü, üst düzey bir futbolcu" ifadesini kullandı.

İngiliz basınında kariyerini Manchester United'da sürdüren Pogba'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini iddiaları yer alıyor. 29 yaşındaki Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan ise devre arasında Arsenal'a transfer olmuştu.

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