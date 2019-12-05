Paul Pogba, Müslüman olma hikayesini anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPaul Pogba, Müslüman olma hikayesini anlattı
GeriFutbol Paul Pogba, Müslüman olma hikayesini anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
05.12.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Paul Pogba, Müslüman olma hikayesini anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paul Pogba, Müslüman olma hikayesini anlattı

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, nasıl Müslüman olduğunu samimi ifadelerle anlattı.

The Times'a konuşan yıldız futbolcu, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğunu söyledi.

POGBA'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekti.

BENİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ
"Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm"

İNSANLARIN SANDIĞI GİBİ DEĞİL
"İslamiyet, herkesin sandığı gibi terörizmle alakası yok. Medyada duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir şey. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet, tüm insanlara ve her şeye saygıdır"

ÇOK FARKLI ŞEYLER HİSSETTİM
Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet'in temellerinden biri.

DAHA İYİ BİR İNSAN OLDUM
İbadet etmenin sebebi af diliyorsun ve sağlığın, sahip olduğun her şey için şükredyorsun. İslamiyet, gerçekten zihnimi açtı ve belki de beni daha iyi bir insan yaptı. Öbür dünya hakkında çok daha fazla düşünüyorsun"

 

 

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle