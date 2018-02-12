Paul Pierce'ın 34 numaralı forması emekli edildi
NBA'de Boston Celtics'in Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği maçta, Celtics'in simge isimlerinden Paul Pierce'ın forması emekli edildi.
Kevin Garnett, Rajon Rondo, Doc Rivers'ın da Pierce'ı yalnız bırakmadığı gecede Pierce'ın 34 numaralı forması TD Garden'a asıldı.
Pierce, 1998-1999 sezonundan 2012-2013 sezonuna kadar Boston Celtics forması giymiş ve 2007-2008 yılında NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı. Yıldız oyuncu basketbola 2016-2017 sezonunda Los Angeles Clippers formasıyla veda etmişti. (Basketdergisi)
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