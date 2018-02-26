Paul George yılın savunmacısı olmak istiyor!
Sezonun dörtte üçünün geride kaldığı bölümde artık sezon ödüllerinin hangi oyuncular tarafından kazanılacağı konusu yavaş yavaş daha önemli bir şekilde gündeme gelmeye başlıyor.
Oklahoma City Thunder’dan Paul George ise Yılın Savunmacısı Ödülüne göz koymuş durumda. George bu ödülü kazanmayı gerçekten istediğini söylüyor.
“Savunma oyunumun gurur duyduğum bir yönü. Neden iyi olduğum bir şey için ödüllendirilmeyeyim ki? Bu ödülü kazanmak için savunma yapıyorum demiyorum ancak benim kimliğim bu.”
“Bu benim oyunumun bir parçası ve beni sahada özel kılıyor. Evet, kesinlikle bunu istiyorum. Bu kazanmak istediğim bir ödül.”
Thunder koçu Billy Donovan da George’un savunma konusunda oldukça istekli olduğunu söylüyor.
“George her zaman rakip takımın en iyi oyuncusunu savunmak istiyor. Oyundaki görevinin hücumdan çok savunmaya dayalı olduğunu düşünüyor.”
1989 yılından bu yana uzun oyuncular(pivot) dışında Yılın Savunmacısı Ödülünü kazanan 4 oyuncu bulunuyor: Seattle’dan Gary Payton, Indiana’dan Ron Artest ve San Antonio’dan Kawhi Leonard (2) (NBAgünlükleri)
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