Patrick Ogunsoto kimdir hangi takımlarda forma giydi? Yattara benzerliği dikkat çekti
Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara'ya benzerliği ile dikkat çeken Patrick Ogunsoto, Survivor 2019'da mücadele eden isimler arasındaki yerini aldı. Nijerya'lı olmasına rağmen futbolculuk kariyerine Yunanistan'da devam eden Patrick Ogunsoto, Survivor 2019'da Yunan takımının bir parçası olacak. Peki, Patrick Ogunsoto kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Patrick Ogunsoto, 19 Nisan 1983 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi. Santrafor mevkisinde forma giyen Patrick Ogunsoto, 2000 yılında Yunan ekibi Paniliakos takımına transfer olmasının ardından kariyerini burada sürdürmeye başladı. Birkaç kez yurt dışında forma giymesine rağmen genel olarak Yunan takımlarında zaman geçiren Patrick Ogunsoto, kariyerini Yunanistan'ın PO Moudanion takımında sürdürmektedir.
Ogunsoto'nun çıktığı 262 karşılaşmada 109 golü var.
1.79 boyundaki futbolcu Ogunsoto, eski Trabzonsporlu Yattara'ya benzerliği ile dikkat çekti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle