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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.03.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Patrick Ogunsoto kimdir hangi takımlarda forma giydi? Yattara benzerliği dikkat çekti

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Patrick Ogunsoto kimdir hangi takımlarda forma giydi? Yattara benzerliği dikkat çekti

Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara'ya benzerliği ile dikkat çeken Patrick Ogunsoto, Survivor 2019'da mücadele eden isimler arasındaki yerini aldı. Nijerya'lı olmasına rağmen futbolculuk kariyerine Yunanistan'da devam eden Patrick Ogunsoto, Survivor 2019'da Yunan takımının bir parçası olacak. Peki, Patrick Ogunsoto kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Patrick Ogunsoto, 19 Nisan 1983 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi. Santrafor mevkisinde forma giyen Patrick Ogunsoto, 2000 yılında Yunan ekibi Paniliakos takımına transfer olmasının ardından kariyerini burada sürdürmeye başladı. Birkaç kez yurt dışında forma giymesine rağmen genel olarak Yunan takımlarında zaman geçiren Patrick Ogunsoto, kariyerini Yunanistan'ın PO Moudanion takımında sürdürmektedir. 

Ogunsoto'nun çıktığı 262 karşılaşmada 109 golü var.

1.79 boyundaki futbolcu Ogunsoto, eski Trabzonsporlu Yattara'ya benzerliği ile dikkat çekti.

 

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