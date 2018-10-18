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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
18.10.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Patrick Baumann’ın mirası basketbolun geleceğinde yaşayacak

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Patrick Baumann’ın mirası basketbolun geleceğinde yaşayacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Patrick Baumann’ın geçtiğimiz hafta sonu trajik bir şekilde vefat etmesinin ardından FIBA’nın resmi internet sitesinde bir haber yayınlandı.

Baumann’ın mirasının, yenilikçi düşüncesi, yorulmak bilmeyen iş ahlakı ve üçüncü FIBA Genel Sekreteri olarak başarılı çalışmalarının ardındaki itici güç olan basketbolu dünyanın en büyük spor topluluğu yapma konusundaki bağlılığı sayesinde yaşayacağı belirtildi.

Vefatından önceki hafta Çin'in Xi'an kentinde düzenlenen ilk FIBA Dünya Basketbol Zirvesi'nde açılış konuşmasını yapan Patrick Baumann, basketbolun tam potansiyeline ulaştığını görmeye yönelik kararlılık ve tutkusuyla sahnedeydi. Baumann, yaptığı konuşmada, ulusal federasyonları başarıya götürecek temel faktörleri sıralarken, FIBA'nın basketbolu büyütme ana misyonunu gerçekleştirmek için, aynı takımın üyeleri olarak, tüm basketbol paydaşlarının birlikte çalışmasının önemini vurgulamıştı.

Patrick Baumann; "Bizim bir vizyonumuz var: basketbolun dünyanın en popüler spor topluluğuna dönüşmesini istiyoruz. Bunu yapmak için iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum, burada Xi'an'dan başlayıp 2028'de Los Angeles’a kadar devam edeceğiz. Bugün basketbol global bir spor. Kapalı alanda oynanan sporlar arasında dünya çapında ilk spor."

Bir Sporun Büyümesindeki En Önemli Güç Milli Takımlardır

Baumann, basketbolu büyütmeyi başarmanın en açık yolunun herkesin kendi ülkesinde başladığını belirterek; “Bir sporun büyüyüşünü gözlemlemek istediğinizde, herhangi bir spordaki itici güç ülkenin adının yazılı olduğu yerdedir (elini göğsüne uzattı). Basketbol da farklı değil. Milli takım itici güçtür. İşte bu nedenle, aynı anda dünyanın dört bir yanından 80 ülkenin aynı ada oynanan eleme maçları ile Dünya Kupası'na hak kazanmaya çalıştığınızı görüyorsunuz. Bu basketbol için büyük bir durum, milli takımlar olmadan benzer etkiyi yapmak çok zor. Futbolda da olduğu gibi, milli takımlar bu gücün çekirdeğidir” şeklinde konuşmuştu.

Ulusal federasyonları başarıya götürecek temel faktörlerden de bahseden Baumann, “Bir ulusal federasyonun görevi nedir? Milli takımını korumak, tanıtmak ve devam ettirmek. Bu en önemli şeydir. Eğer bunu yapmazsanız, ulusal federasyonlarımız çalışmazsa, o zaman başarılı ve dünyanın en popüler sporu olamayız. Bu durum bir günden diğerine gerçekleşmeyecek tabii ki. Bunu başarmak için hangi ülkede olursak olalım çok çalışmalı, tartışmalı, bazı korku, engel ve zorlukları aşmalıyız” demişti. 

Baumann: 'Basketbol Kalbimin Bir Parçası'

Patrick Baumann, ardından, ulusal federasyonları başarıya götürecek 10 faktörü şu şekilde sıraladı;

- Enerji, motivasyon

- Bir plan hazırlamak ve uygulamak

- Bütün paydaşlara saygı duymak

- Devlet ve Yerel Olimpiyat Komiteleri’nden destek almak

- Gençlere ve antrenörlere yatırım yapmak

- Sınırların ötesine bakabilmek

- İstikrar için çabalamak

- Dijital alanda gelişmek

- Sporu her zaman ilk planda tutmak

- Gelişmeye devam etmek

Son olarak, zirvenin teması olan “Basketbolun geleceğini birlikte inşa etme” temasından yola çıkan Baumann, basketbolun büyümesinin devam etmesi için basketbolun bütün paydaşlarını buna dahil olmaya ve kendilerine düşen görevi yapmaya davet ederek şunları söylemişti;

“Bu benim kalbimin bir parçası. Biz bir takım sporuyuz ve her zaman öyle olacağız. Takım olmak demek de bunu birlikte yapacağımız anlamına geliyor.”

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