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Patrice Evra'yı istemedi! Kocaman...

Sol bek takviyesi yapmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, 36 yaşındaki Patrice Evra’yı veto etti...

Hürriyet Haber
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Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın gösterdiği yetersiz performans nedeniyle sol bek transferini gündemine alan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Santos formasını giyen Jean Mota için resmi girişimlerde bulunan Sarı- Lacivertliler'in gündemine dünyaca ünlü bir isim girdi. Menajerlerin, geçtiğimiz günlerde Marsilya'dan gönderilen Patrice Evra'yı Fenerbahçe'ye teklif ettiği öğrenildi.

AÇ OYUNCU LAZIM!
Fakat teknik direktör Aykut Kocaman'ın 36 yaşındaki futbolcuyu veto ettiği belirlendi. Kocaman'ın, "Bize aç ve daha uzun yıllar fayda sağlayacak bir oyuncu gerekiyor" dediği ifade edildi. (Takvim)

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