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Patrice Evra'ya tekme soruşturması!

UEFA Avrupa Ligi grup maçı öncesinde taraftarına fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gören Olympique Marsilyalı futbolcu Patrice Evra hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Hürriyet Haber
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UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Vitoria Guimaraes'in konuk ettiği Olympique Marsilya'yı 1-0 yendiği dünkü grup maçı öncesinde saha kenarında kendi taraftarına tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Evra hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Olympique Marsilya'nın Fransız futbolcusu Evra'nın uygunsuz hareketi gerekçesiyle en az bir maç men cezası alacağı da vurgulandı.

Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya, sahaya taraftarının girmesi, meşale yakılması ve statta maddi hasara yol açılması, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e ise sahaya taraftarının girmesi gerekçeleriyle disiplin soruşturması başlatıldı.

Evra ve iki kulüp hakkındaki nihai kararlar, 10 Kasım'da düzenlenecek toplantıda ele alınacak.

Patrice EvraFutbolLigue 1
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