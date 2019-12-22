Pascal Nouma'dan Ryan Babel'e gönderme!
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pascal Nouma, Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e Twitter'dan göndermede bulundu.
Pascal Nouma ile Ryan Babel arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Ryan Babel'in geçen hafta Beşiktaş'ın mağlup olduğu Malatyaspor maçının ardından yaptığı paylaşıma Nouma'dan cevap geldi.
Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kahve emojisi paylaşan Babel'e Twitter'dan yanıt veren Nouma, Türk kahvesi görseli kullanarak ''Kahve isteyen?'' sözlerini kullandı.
Babel ve Nouma, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya üzerinden atışmışlardı...
Pascal Nouma'nın paylaşımı şu şekilde;
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