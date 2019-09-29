Pascal Nouma isyan etti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, siyah beyazlı takımın Trabzonspor'a 4-1 yenildiği karşılaşma sırasında isyan etti.
Beşiktaş taraftarının çok sevdiği isimler arasında yer alan eski Beşiktaşlı futbolcu sosyal medya hesabından 'Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin. Bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın" ifadelerini kullandı.
Nouma'nın teweeti kısa zamanda Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
İşte o paylaşım:
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