Partizan'dan Obradovic'e sürpriz

Özel karşılaşma öncesi Fenerbahçe Doğuş Koçu Zeljko Obradovic'e, 1992 yılında başantrenörü olarak EuroLeague şampiyonluğu kazandırdığı Partizan'dan bir sürpriz geldi.

Obra'nın menajeri Alexander Raskovic'in Twitter hesabından paylaştığı tişört, Sırp koça özel olarak tasarlandı.

Tişörtte, "Her şeyi çok iyi hatırlıyorum. '92... Hepsi bu" yazılı olması dikkat çekti. Partizan taraftarlarının bu akşam Obra'ya özel şovlar gerçekleştirip tezahüratlar yapacağı da öğrenildi.

Fenerbahçe Doğuş, yarın Obradovic'in doğduğu ve yıldızlaştığı şehir olan Çaçak'ın takımı Borac Çaçak'la da bir hazırlık maçı yapacak.