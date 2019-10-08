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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
08.10.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Partizan NIS-Tofaş ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Partizan NIS-Tofaş ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Partizan NIS-Tofaş mücadelesi ile bu akşam iki takım karşı karşıya geliyor. Basketbol severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Partizan NIS-Tofaş mücadelesinin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Partizan NIS-Tofaş maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

7Days EuroCup’ta 2019-2020 sezonuna Limoges CSP’yi yenerek başlayan TOFAŞ, B Grubu ikinci haftasında Belgrad deplasmanında. Taraftarı önünde aldığı galibiyetle ilk haftayı lider kapatan ve hafta sonunda da Basketbol Süper Ligi’nde Sigortam.net İTÜ’yü farklı yenerek moral depolayan Bursa ekibi, bu çıkışını Sırbistan’da sürdürmeye çalışacak.Mavi Yeşillilerde sakatlığı bulunan kaptan Sammy Mejia kafilede yer almıyor. 

Partizan NIS-Tofaş mücadelesi 8 Ekim Salı günü Stark Arena'da oynanacak. KarşılaşmaTürkiye saatiyle 21.00’de başlayacak ve S SPORT2 & S SPORT PLUS kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Zorlu randevuyu İspanyol Daniel Hierrezuelo Navas, Polonya’dan Jakub Zamojski ve Litvanya’dan Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek.

BELGRAD'DA İKİ ANTRENMAN

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup 2. hafta mücadelesi için bugün Sırbistan’a gidecek. Sabah saatlerinde Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nden hareket eden Bursa ekibi, 14.45’te İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkacak tarifeli uçakla başkent Belgrad’a geçecek. Mavi Yeşilliler karşılaşmanın oynanacağı Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda gerçekleştireceği iki idmanla zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Partizan son 5 resmi maçını kazandı.

- TOFAŞ, EuroCup’ta çıktığı son 10 deplasmanda 7 yenilgi aldı.

- TOFAŞ’ın son 5 EuroCup karşılaşmasının 4’ünde 159.5‘dan fazla sayı atıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NEYİ TERCİH EDİYOR?

- Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin ilk tercihi Partizan’ın maçı kazanacağı yönünde...

- Bu maçta daha yüksek oran arayan Misli.com üyeleri, maçın uzatmalara gideceğini düşünerek 12,00 oranıyla "Maç Sonucu X" tercih etmişler.

MİSLİ.COM YAZARI ÖNDER KARAKAYA’NIN NE DİYOR?

Sezona Bursaspor önündeki derbi mağlubiyetiyle giriş yaptıktan sonra önce Eurocup'ta Limoges'u, ardından da ligde İTÜ'yi dağıtan TOFAŞ, Belgrad'da Partizan'a konuk olacak.

12 gün önce Adriyatik Süper Kupası'nı kazandıktan sonra EuroCup macerasına Venezia'yı İtalya'da devirerek başlayan Partizan, cumartesi günü ABA'de Igokea'yı zor da olsa devirerek yoluna kazasız devam etmeyi bildi.

Sırplar kağıt üzerinde temsilcimize karşı da favori konumda, fakat açılan oranların yansıttığı kadar ağır bastıklarını düşünmüyorum.

TOFAŞ henüz arzu edilen seviyede basketbol oynamasa dahi Partizan düzeyindeki rakiplere kolay teslim olacak bir takım değil. Orhun Ene'nin öğrencilerinin Belgrad'da en azından çift haneli farka maruz kalmayacaklarını düşünüyorum.

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