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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.08.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Partizan kafilesi Malatya'ya geldi!

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Partizan kafilesi Malatya'ya geldi!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi.

Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen Partizan takımı ve Sırp taraftarlar, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, bugün saat 19.30'da Yeni Malatya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve Sırp ekibi son idmanını ilk 15 dakikası basına açık şekilde yine burada saat 20.00'de gerçekleştirecek.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor'un turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor.

Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa, maç uzatmaya gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.

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Partizan kafilesi Malatyaya geldi
 

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