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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
20.08.2018 - 18:21, Son Güncelleme:

Partizan Beşiktaş'tan çekiniyor

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Partizan Beşiktaş'tan çekiniyor

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Sırbistan’da karşılaşacağı Partizan cephesinden açıklamalar geldi.

 Partizan kalecisi Filip Kljajiç ve orta saha oyuncusu Danilo Pantiç, kulübün resmi sitesinde verdikleri röportajda, siyah beyazlı rakiplerinin yüksek kalitesinden bahsetti.

"ESKİSİNDEN DAHA İYİLER"

Filip Kljajiç, “Beşiktaş’la 4 sene önce eşleştiğimizde oynadığımız maçlardan Demba Ba ve Gökhan Töre’yi hatırlıyorum. Çok çok iyilerdi. Ama net hatırladığım bir şey varsa, Tottenham’la birlikte grubumuzun en büyük favorileri arasında yer alıyorlardı. Şimdi ise, onların o zamankinden daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Eğer Negredo oynarsa, Quaresma ile birlikte bize karşı en büyük tehlikeyi oluşturacak isim olur” dedi.

"PES EDECEKLERİNE İNANMIYORUM"

Danilo Pantiç ise, “Beşiktaş ile geçmişte oynadığımız dönemde çok gençtim. Şimdi ise ikinci hikâyeyi yazma zamanımız geldi. Hazırız ve kendimize inanıyoruz. Beşiktaş çok iyi bir form grafiğine sahip... UEFA Avrupa Ligi yolunda pes edeceklerine inanmıyorum. Rakibimiz çok kaliteli ve kariyerli futbolculardan oluşan bir takım ama yenilmez değiller” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Partizan, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 23 Ağustos’ta Belgrad’da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise, 30 Ağustos’ta Vodafone Park’ta yapılacak.

DEPLASMAN SEYİRCİLERİ OLMAYACAK

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşen Beşiktaş ile Partizan'ın kendi evlerinde oynayacağı maçlarda deplasman seyircisinin olmayacağı açıklandı.

UEFA, Sırp ve Türk kulüplerinin eşleşmesini, ‘yüksek riskli’ olarak belirledi ve bu nedenle stadyumların misafir bölümleri için bilet satılmayacağını duyurdu.

Belgrad’da oynanacak ilk maç için biletler sadece kişisel belgeler ile satın alınabiliyor. Türk vatandaşı olan veya Beşiktaş taraftarı olduğu herhangi bir kanıtla tespit edilen kişilere bilet satışı yapılmayacağı ifade edildi.

B92’de yer alan habere göre, iki takım arasında 23 Ağustos’ta Belgrad’da oynanacak mücadeleye de, 7 gün sonra İstanbul’da yapılacak karşılaşmaya da deplasman taraftarı alınmayacağı belirtildi.

 

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