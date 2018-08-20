Partizan Beşiktaş'tan çekiniyor
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Sırbistan’da karşılaşacağı Partizan cephesinden açıklamalar geldi.
Partizan kalecisi Filip Kljajiç ve orta saha oyuncusu Danilo Pantiç, kulübün resmi sitesinde verdikleri röportajda, siyah beyazlı rakiplerinin yüksek kalitesinden bahsetti.
"ESKİSİNDEN DAHA İYİLER"
Filip Kljajiç, “Beşiktaş’la 4 sene önce eşleştiğimizde oynadığımız maçlardan Demba Ba ve Gökhan Töre’yi hatırlıyorum. Çok çok iyilerdi. Ama net hatırladığım bir şey varsa, Tottenham’la birlikte grubumuzun en büyük favorileri arasında yer alıyorlardı. Şimdi ise, onların o zamankinden daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Eğer Negredo oynarsa, Quaresma ile birlikte bize karşı en büyük tehlikeyi oluşturacak isim olur” dedi.
"PES EDECEKLERİNE İNANMIYORUM"
Danilo Pantiç ise, “Beşiktaş ile geçmişte oynadığımız dönemde çok gençtim. Şimdi ise ikinci hikâyeyi yazma zamanımız geldi. Hazırız ve kendimize inanıyoruz. Beşiktaş çok iyi bir form grafiğine sahip... UEFA Avrupa Ligi yolunda pes edeceklerine inanmıyorum. Rakibimiz çok kaliteli ve kariyerli futbolculardan oluşan bir takım ama yenilmez değiller” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile Partizan, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 23 Ağustos’ta Belgrad’da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise, 30 Ağustos’ta Vodafone Park’ta yapılacak.
DEPLASMAN SEYİRCİLERİ OLMAYACAK
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşen Beşiktaş ile Partizan'ın kendi evlerinde oynayacağı maçlarda deplasman seyircisinin olmayacağı açıklandı.
UEFA, Sırp ve Türk kulüplerinin eşleşmesini, ‘yüksek riskli’ olarak belirledi ve bu nedenle stadyumların misafir bölümleri için bilet satılmayacağını duyurdu.
Belgrad’da oynanacak ilk maç için biletler sadece kişisel belgeler ile satın alınabiliyor. Türk vatandaşı olan veya Beşiktaş taraftarı olduğu herhangi bir kanıtla tespit edilen kişilere bilet satışı yapılmayacağı ifade edildi.
B92’de yer alan habere göre, iki takım arasında 23 Ağustos’ta Belgrad’da oynanacak mücadeleye de, 7 gün sonra İstanbul’da yapılacak karşılaşmaya da deplasman taraftarı alınmayacağı belirtildi.
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