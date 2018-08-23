Son dakika: Partizan Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusunun cevabı belli oldu.. İşte yayınlanacağı kanal..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için son viraja girdi. Siyah beyazlılar play-off eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşılaşacak. bu akşam akşam TSİ 21:30’da Partizan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını ise Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Partizan’ın konuğu olacak olan Beşiktaş, İstanbul’daki karşılaşma öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Tur’da başlayan ve sırasıyla Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ve Avusturya ekibi LASK Linz’i eleyerek Play-Off Turu’na yükselen Beşiktaş, gruplara kalmak için son engel olan Partizan’la eşleşti. Beşiktaş-Partizan eşleşmesi UEFA’nın ‘Yüksek riskli maçlar’ listesinde yer aldığı için, iki mücadelede de rakip takım taraftarı yer almayacak.

LASK Linz ile Avusturya’da oynanan karşılaşmanın son dakikasında attığı golle turu getiren Alvaro Negredo, gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Daha önce 1’i hazırlık maçı olmak üzere Partizan’la 3 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların tamamında rakibini mağlup etmeyi başardı. Slaven Bilic’in görevde olduğu 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan’la aynı grupta yer alan siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan karşılaşmayı 4-0, iç sahadaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş o sezon Tottenham, Asteras ve Partizan’ın yer aldığı grubu lider bitirmiş, Partizan ise sonuncu olarak Avrupa Ligi’ne veda etmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan karşısına ligde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda değişiklikler yaparak çıkacak. Kaleyi Tolga Zengin’e teslim edecek olan Güneş, savunma hattını Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano’dan oluşturacak. Orta saha ve hücum bölgesinde bir kaç alternatifi bulunan tecrübeli teknik adamın Medel ve Tolgay Arslan’dan kurmayı düşündüğü orta ikilideki 2’nci tercihi Medel-Oğuzhan olabilir. Ancak maçın deplasmanda oynanmasından dolayı defansif yönü daha kuvvetli Medel-Tolgay ikilisi ilk seçenek görünüyor.

Hücum bölgesinde ise Şenol Güneş’in Oğuzhan’ı resmi maçların hepsinde 10 numara bölgesinde oynattığı biliniyor. Ancak Oğuzhan’ın 10 numara bölgesindeki yetersizliği ve son iki maçta çıkan ilk oyuncu olması Şenol Güneş’i yeni kurgular yaratmaya itebilir.

Partizan Beşiktaş maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta? (Canlı yayın olacak mı?)

Partizan Beşiktaş maçı bu akşam 21:30'da başlayacak. Beşiktaş'ın bir önceki tur mücadelesinde de canlı yayın krizi yaşanmıştı. Gelen son dakika haberi ile Partizan Beşiktaş maçının canlı yayınlanacağı kanal TRT 1 olarak açıklandı

İKİ TAKIM ARASINDA SEYİRCİ ANLAŞMASI

Beşiktaş UEFA’dan aldığı ertelemeli men cezasının 2’nci senesini bu sezon çekiyor. Lyon ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında çıkan olaylar sonrası alınan cezadan dolayı geçen sezon Avrupa maçlarında deplasman hakkını kullanmayan siyah beyazlılar, bu sezon da aynı uygulamayı sürdürüyor. B36 Torshavn ve Linz maçlarında olduğu gibi Partizan maçında da deplasman hakkından vazgeçen siyah beyazlılar bu akşam akşam seyircisinden yoksun olacak. Partizan kulübü de aynı şekilde 30 Ağustos’ta Vodafone Park’ta oynanacak rövanş maçına seyirci getirmeyecek. Beşiktaş, turu geçmesi halinde grup maçları ve sonraki turlarda deplasman seyircisi hakkını kesinlikle kullanmayacak. Siyah-beyazlıların 2 yıl ertelemeli men cezası bu sezon sonunda sona eriyor.

PARTİZAN İLE 4 YIL SONRA YENİDEN

Beşiktaş, eski Yugoslavya ve şimdiki Sırbistan’ın en köklü birkaç kulübünden bir tanesi olan Partizan ile 2’nci kez eşleşti. İki takım 2014-2015 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi’nde bu kez grup aşamasında karşılaştı. Belgrad’taki ilk maçı 4-0 gibi faklı bir skorla kazanan siyah beyazlılar, rövanşta da rakibine şans tanımadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçlarını 32 bin kişilik Partizan Stadı’nda oynayan Sırp ekibi oldukça ateşli seyircisi ile dikkat çekiyor.



Partizan - Beşiktaş maçını Kruzliak yönetecek

Beşiktaş’ın Partizan ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda LASK Linz’i saf dışı bırakarak play-off turuna yükselen ve Sırbistan’ın Partizan takımı ile eşleşen Beşiktaş, perşembe günü TSİ 21.30’da deplasmanda Sırp takımı ile karşı karşıya gelecek. Partizan Stadyumu’nda oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

Beşiktaş, avantaj peşinde

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek İstanbul'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş, play-off turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turuna yükseldi. Bu turun ilk maçında LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 yenen Beşiktaş, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı.



Partizan'ın yenilgisi yok



Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Partizan ise Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı. 1. ön elemede Karadağ'dan Rudar Pljevlja'yı her iki maçta 3-0 yenerek 2. ön eleme turuna yükselen Sırbistan temsilcisi, bu turda da Litvanya'nın Trakai ekibini ilk maçta 1-0 yendi. İkinci karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Partizan, 3. ön elemede Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 2-1 ve 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.



Negredo kırmızı kart cezalısı



Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Alvaro Negredo, bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın LASK Linz ile yaptığı karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören İspanyol futbolcu, 90. dakikada attığı golün ardından formasını çıkardığı için gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarını ise bu akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.