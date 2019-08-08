Partizan Belgrade Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Partizan Belgrade Yeni Malatyaspor maçı ile Sarı Siyahlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki mücadelesine devam edecek. Olimpija Ljubljana takımı karşısında aldığı galibiyetin ardından bu kez Partizan karşısında galibiyete odaklanan Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde emin adımlarla ilerlemek istiyor. PEki, deplasmanda oynanacak olan Partizan Belgrade Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Partizan Belgrade Yeni Malatyaspor maçı ile temsilcilerimizin Avrupa mücadeleleri devam ediyor. 3. Ön Eleme Turu sonrasında Play Off'lara katılım gösterecek olan Yeni Malatyaspor, oradan da galip ayrılması halinde gruplara katılım sağlayabilecek. Peki, Partizan Belgrade Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
PARTİZAN BELGRADE YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde Partizan Belgrade, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 08 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda bugün Sırbistan temsilcisi Partizan’a konuk olacak. Başkent Belgrad’daki Partizan Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.
Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-siyahlılar, Süper Ligi 5’inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya’dan 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele etmesi kentte büyük heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyerek, 3’üncü ön eleme turunda oynamaya hak kazandı. Kuradaÿsarı-siyahlılar, Sırbistan temsilcisi Partizan ile eşleşti.
İlk maçta Partizan’aÿkonuk olacak Malatya temsilcisi, taktik çalışarak idmanlarını tamamladı. Karşılaşma bugün TSİ 22.00’deÿPartizan Stadı’nda oynanacak. Maçın rövanşı ise 15 Ağustos’ta Malatya’da.
MUHTEMEL KADROLAR
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın’ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 2 Ağustos’ta UEFA’ya bildirmişti. Bugünkü maçta Yeni Malatyaspor’un muhtemel kadrosunda; Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Fofana ve Jahovic bulunuyor.
Sırbistan temsilcisi Partizan’ın muhtemel kadrosu ise şöyle: Vladimir Stojkovic, Starhinja Pavlovic, Sasa Zdjelar, Bojan Ostojic, Slobodan Urosevic, Nemanja Miletic, Aleksandar Lutovac, Aleksandar Scekic, Seydouba Soumah, Ognjen Ozegovic, Filip Stevanovic.
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