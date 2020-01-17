Haber Giriş: 17.01.2020 - 01:14,
Parma 0-2 Roma
Roma, Cengiz Ünder'in 90 dakika oynadığı maçta Parma'yı 2-0 mağlup etti ve İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
İtalya Kupası'nda Parma ile Roma karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 49. dakikada Pellegrini ile öne geçen Roma, 76. dakikada yine Pellegrini'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma, Parma'yı 2-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Roma'da Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı. Mert Çetin ise süre alamadı.
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