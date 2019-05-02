Parkeye kadın eli değdi

Üç kadın hakemimiz Özlem Yalman, Ayşenur Yazıcıoğlu ve Özge Şentürk aynı maçta düdük çalarak bir ilki gerçekleştirdi. Avrupa ve hatta dünyaya örnek olacak bir adım TBF tarafından atıldı...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Banvit, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye’yi 94-52 yendi. Ancak karşılaşmanın ve skorun önüne geçen iki güzel gelişme vardı. Mücadele öncesi Banvit’in muhteşem taraftarları, maddi açıdan zorlu günler geçiren Sakarya BŞB için, “Gururlanın! Vefakâr mücadelenize şapka çıkarıyoruz” pankartı açtı. İki takım oyuncuları ve teknik heyetleri de birbirleriyle uzun süre sohbet edip karşılıklı olarak moral aşıladı.

Her klasmanda en az yüzde 10’ misyonu

ASIL tarihi güzellik ise, maçın hakem üçlüsüne bakılınca görüldü. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’ndaki mücadelede başhakem Özlem Yalman’ın yanı sıra Ayşenur Yazıcıoğlu ve Özge Şentürk düdük çaldı. Böylece Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk kez bir maçta üç kadın hakemimiz görev yapıp tarihe geçti. Federasyona bağlı ligleri yöneten 3 klasman var; A, B ve C klasmanları... Her klasmanın en az yüzde 10’unun kadın hakem olarak kalması TBF’nin en önemli misyonu...

Böylesi NBA’de bile görülmedi

BU misyon doğrultusunda kadın hakemlerin dağılımı şu şekilde oluyor; A klasmanı: 33 hakem, 4’ü kadın (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi), B klasmanı: 64 hakem 6’sı kadın (Kadınlar Süper Ligi ve TBL), C klasmanı: 195 hakem 25’i kadın (TKBL, TB2L, EBBL ve KBBL). Avrupa’da en üst erkek liglerinde kadın hakem sayısı 1 veya 2... Bazı ülkelerde ise hiç yok... NBA’de dahi aktif hakem listesinde bu sezon 3 kadın hakem yer aldı.

EN TECRÜBELi iSiM YALMAN

A klasmandaki 4 kadın hakemimizden 3’ü FIBA hakemi. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde görev yapan Özlem Yalman bu sene Kadınlar Euroleague finali yönetti. Şentürk ve Tetik ise Kadınlar Euroleague maçlarında görev yapıyor. Yalman 42, Ayşenur Yazıcıoğlu 39, Tetik 28, Şentürk ise 27 yaşında...

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