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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Parkeye kadın eli değdi

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Parkeye kadın eli değdi

Banvit-Adatıp Sakarya BŞB maçındaki hakem üçlüsü adlarını tarihe yazdırdı.

Üç kadın hakemimiz Özlem Yalman, Ayşenur Yazıcıoğlu ve Özge Şentürk aynı maçta düdük çalarak bir ilki gerçekleştirdi. Avrupa ve hatta dünyaya örnek olacak bir adım TBF tarafından atıldı...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Banvit, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye’yi 94-52 yendi. Ancak karşılaşmanın ve skorun önüne geçen iki güzel gelişme vardı. Mücadele öncesi Banvit’in muhteşem taraftarları, maddi açıdan zorlu günler geçiren Sakarya BŞB için, “Gururlanın! Vefakâr mücadelenize şapka çıkarıyoruz” pankartı açtı. İki takım oyuncuları ve teknik heyetleri de birbirleriyle uzun süre sohbet edip karşılıklı olarak moral aşıladı. 

Her klasmanda en az yüzde 10’ misyonu

ASIL tarihi güzellik ise, maçın hakem üçlüsüne bakılınca görüldü. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’ndaki mücadelede başhakem Özlem Yalman’ın yanı sıra Ayşenur Yazıcıoğlu ve Özge Şentürk düdük çaldı. Böylece Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk kez bir maçta üç kadın hakemimiz görev yapıp tarihe geçti. Federasyona bağlı ligleri yöneten 3 klasman var; A, B ve C klasmanları... Her klasmanın en az yüzde 10’unun kadın hakem olarak kalması TBF’nin en önemli misyonu...

Parkeye kadın eli değdi

Böylesi NBA’de bile görülmedi

BU misyon doğrultusunda kadın hakemlerin dağılımı şu şekilde oluyor; A klasmanı: 33 hakem, 4’ü kadın (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi), B klasmanı: 64 hakem 6’sı kadın (Kadınlar Süper Ligi ve TBL), C klasmanı: 195 hakem 25’i kadın (TKBL, TB2L, EBBL ve KBBL). Avrupa’da en üst erkek liglerinde kadın hakem sayısı 1 veya 2... Bazı ülkelerde ise hiç yok... NBA’de dahi aktif hakem listesinde bu sezon 3 kadın hakem yer aldı.

EN TECRÜBELi iSiM YALMAN

A klasmandaki 4 kadın hakemimizden 3’ü FIBA hakemi. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde görev yapan Özlem Yalman bu sene Kadınlar Euroleague finali yönetti. Şentürk ve Tetik ise Kadınlar Euroleague maçlarında görev yapıyor. Yalman 42, Ayşenur Yazıcıoğlu 39, Tetik 28, Şentürk ise 27 yaşında...

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