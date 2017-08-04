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Paris’te Neymar kuyruğu! Böylesi görülmedi...

Paris Saint Germain'in Barcelona'dan rekor bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Neymar'ın formasını almak isteyen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. 'Yüzyılın transferi' olarak adlandırılan Neymar'ın formasını almak isteyen taraftarlar, aldıkları formayı öperek yeni transferlerini kutladılar.

Hürriyet Haber
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Yüzyılın transferi olarak adlandırılan Neymar’ın Paris Saint Germain’e gidişi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Barcelona’dan 222 milyon Euro bonservis bedeli ile Fransız ekibinin kadrosuna kattığı Neymar’a Paris Saint Germain taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

Neymar’ın satışa çıkarılan Paris Saint Germain formasını satın almak için uzun kuyruklar oluşturan Fransız taraftarlar, uzun süre mağazaya girmek için bekledi.

Paris’te Neymar kuyruğu Böylesi görülmedi...

Daha çok elektronik eşyaların yeni modelleri satışa çıktığında görünen kuyrukların bir benzerini Neymar için oluşturan taraftarlar, aldıkları formayı öperek yeni transferlerini kutladılar.

Bu arada Neymar’ın Paris Saint Germain’deki forma numarası da belli oldu. Brezilyalı süperstar yeni takımında 10 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. (Sözcü)

Paris’te Neymar kuyruğu Böylesi görülmedi...

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