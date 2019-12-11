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Futbol
11.12.2019 - 20:46, Son Güncelleme:

Paris'te Galatasaray taraftarına çirkin saldırı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'de temsilcimiz Galatasaray'ın PSG ile oynayacağı maç öncesinde Paris'te çirkin bir saldırı meydana geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Fransızlar, Galatasaray taraftarlarına çirkin saldırıda bulundu.

Paris'te Porte de Saint Cloud'da toplanan yaklaşık 150-200 kişilik maskeli holigan, sarı kırmızılı taraftarların üzerine yürüdü. Saldırı anları dakika dakika kaydedildi.

Güvenlik güçleri, olayları yatıştırmak için geç de olsa müdahalede bulunuyor.

Pariste Galatasaray taraftarına çirkin saldırı

 

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