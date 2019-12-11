Paris Saint-Germain bundan önce kendi sahasında Galatasaray'la Avrupa kupalarında oynadığı iki maçı da kazandı; Ekim 1996'da Kupa Galipleri Kupası'nda 4-0 ve Mart 2001'de Şampiyonlar Ligi'nde 2-0. Galatasaray, Paris Saint-Germain'le Avrupa kupalarında oynadığı son iki maçı da gol atamadan kaybetti; Mart 2001'de 0-2 ve Ekim 2019'da 0-1.

Paris Saint-Germain, sahasında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir Avrupa kupası maçını kaybetmedi, ve bu maçlardaki galibiyetlerin ikisi Galatasaray'a karşı.

Galatasaray, Fransız takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı son sekiz maçın altısını kaybetti. Bu maçlardaki tek galibiyet Eylül 2001'de Nantes'a karşı geldi.

Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 grup aşaması maçında namağlup durumda. Son yenilgilerini Eylül 2018'de o sezonun sonunda turnuvayı kazanan Liverpool'a karşı aldılar.

Paris Saint-Germain(PSG) Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Paris Saint-Germain(PSG) Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 maçın sekizinde gol atmayı başaramadı ve bu maçlarda toplamda sadece üç gol atabildi. Bu maçlar içinde skor olarak önde oynadığı tek maç ise bir önceki maç olan ve 1-1 biten Club Brugge maçıydı.PSG golcüsü Kylian Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 29 maçta 18 gol attı. Bu maçta iki gol bulması halinde Mbappe turnuva tarihinde 20 gole ulaşan en genç oyuncu olacak.

Galatasaray UEFA'ya nasıl gider? İşte üçüncülük hesapları...

Galatasaray, bu gece Paris Saint Germain ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçına çıkıyor. Sarı kırmızılıların karşılaşma öncesi UEFA'ya katılma ihtimali bulunuyor. Peki bu durum hangi sonuçlar sonrasında oluşacak? İşte cevabı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında bu gece deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak.

Paris'teki Parc des Princes'de TSİ ile 23.00'te oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Futbolseverlerin yayıncı kuruluşla birlikte Spor Arena'dan canlı anlatımla takip edebileceği zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarı UEFA hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY NASIL UEFA'YA GİDER?

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Galatasaray, 2 puanla son sırada yer alıyor. Bu kötü tabloya rağmen sarı kırmızılıların UEFA şansı bitmiş değil. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi. Bu durum temsilcimiz için avantaj teşkil ediyor.

Müzede 2 Avrupa kupası



Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.



Avrupa'da önemli başarılar



Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla “Avrupa Fatihi” unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.







Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı



Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan “kura çekme” yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Fransız takımlarıyla 19. maç



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Fransa ekipleriyle 19. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fransa temsilcileriyle yaptığı 18 maçta 6 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, bu ülke takımlarıyla oynadığı 4 maç ise beraberlikle tamamlandı. Fransız ekiplerine 19 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü. Galatasaray, bu akşamki rakibi PSG ile daha önce oynadığı 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.