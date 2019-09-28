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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
28.09.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Paris Saint Germain'i Galatasaray korkusu sardı! Biletleri...

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Galatasaray maçı öncesi ilginç gelişme... Paris Saint Germain cephesini salı günü temsilcimiz Galatasaray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde büyük bir korku saldı. İstanbul'daki atmosferden bir hayli çekindiği öğrenilen Fransız taraftarların kendilerine ayrılan 2 bin 500 biletin yalnızca 700'ünü satın aldıkları ortaya çıktı.

Paris Saint Germain cephesini salı günü temsilcimiz Galatasaray'la kozlarını paylaşacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde büyük bir korku saldı. Fransa'da yayım yapan Le Parisien gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde PSG taraftarlarının kendilerine ayrılan 2 bin 500 biletin yalnızca 700'ünü satın aldıklarını yazdı.

Gazete, Sarı Kırmızılılar'ın Avrupa'nın en ateşli taraftar gruplarından birine sahip olduğunun altını çizerken maçın son derece gergin bir ortamda oynanacağı yorumunda bulundu. Haberde Türk Telekom Stadyumu'ndaki dev karşılaşmayı izleyecekler arasında PSG'nin ünlü taraftar grubu Collectif Ultras Paris'ten 220 kişinin bulunduğu belirtilirken Sultanahmet Meydanı'nda toplanacak Fransız taraftarlar için son derece sıkı güvenlik önlemlerinin alınacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın daha önce PSG ile karşılaştığı maçlara da atıfta bulunan gazete, Cim Bom'un 2001 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turu gruplarının son haftasında PSG ile deplasmanda oynadığı maçta Parc des Princes tribünlerinde çıkan kavgada 50'ye yakın Türk taraftarının yaralandığını hatırlattı. Makalede geçmişte yaşanan bu acı olaydan ötürü Fransız futbolseverlerin çok daha temkinli davranmaları gerektiği yazıldı.

PSG'nin dünyadaki en zorlu deplasmanlardan birine çıkacağını kaydeden gazete, Collectif Ultras Paris'in bir üyesinin yorumlarını da sayfaya taşıdı. Söz konusu taraftar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Taraftarlarımızın orada aptallık yapacaklarını düşünmüyorum." şeklinde konuştu. 


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