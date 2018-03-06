Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Paris Saint Germain Real Madrid maçı ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde rövanş mücadelesi sahne alacak. İlk karşılaşmayı sahasında 3-1'lik skorla kazanan Real Madrid, ciddi bir avantajın sahibi olarak Paris Saint Germain deplasmanına konuk oluyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi takip etmek isteyen spor seveler karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden 12 takımın dördü tur atlamayı başardı. Bugüne kadar Avrupa kupalarında Real Madrid'le iki kere eşleşen PSG, rakibini her iki seferde de elemeyi başardı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yle oynadığı son üç maçı kaybetmedi ve kalesinde sadece bir gol gördü.
PSG, Avrupa kupalarında oynadığı son 46 iç saha maçının sadece birini kaybetti. Fransız devinin bu süreçteki tek yenilgisi, Nisan 2015'te Barcelona karşısında gelmişti. PSG'nin Avrupa kupalarında gol atamadığı son iç saha karşılaşması Real Madrid'e karşıydı. PSG, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında evinde oynadığı son 11 maçın sadece ikisini en az iki farkla kazandı. Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı 15 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının 11'inden galibiyetle ayrıldı.
Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yedi sezondur en az yarı final gören Real Madrid, turnuva tarihinin en uzun serisini yakalamış durumda.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, turnuvada forma giydiği son 12 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Portekizli, ayrıca bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. PSG'yi çalıştıran Unai Emery, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği beş sezonda da çeyrek final göremedi.
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