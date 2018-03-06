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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerParis Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Sıradaki Haber:21 Mayıs’a kadar transfere fren

Spor Arena
06.03.2018 - 08:21, Son Güncelleme:

Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Paris Saint Germain Real Madrid maçı ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde rövanş mücadelesi sahne alacak. İlk karşılaşmayı sahasında 3-1'lik skorla kazanan Real Madrid, ciddi bir avantajın sahibi olarak Paris Saint Germain deplasmanına konuk oluyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi takip etmek isteyen spor seveler karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden 12 takımın dördü tur atlamayı başardı. Bugüne kadar Avrupa kupalarında Real Madrid'le iki kere eşleşen PSG, rakibini her iki seferde de elemeyi başardı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yle oynadığı son üç maçı kaybetmedi ve kalesinde sadece bir gol gördü.

PSG, Avrupa kupalarında oynadığı son 46 iç saha maçının sadece birini kaybetti. Fransız devinin bu süreçteki tek yenilgisi, Nisan 2015'te Barcelona karşısında gelmişti. PSG'nin Avrupa kupalarında gol atamadığı son iç saha karşılaşması Real Madrid'e karşıydı. PSG, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında evinde oynadığı son 11 maçın sadece ikisini en az iki farkla kazandı. Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı 15 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının 11'inden galibiyetle ayrıldı.

Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yedi sezondur en az yarı final gören Real Madrid, turnuva tarihinin en uzun serisini yakalamış durumda.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, turnuvada forma giydiği son 12 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Portekizli, ayrıca bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. PSG'yi çalıştıran Unai Emery, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği beş sezonda da çeyrek final göremedi.

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