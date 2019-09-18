Paris Saint Germain - Real Madrid: 3-0
Galatasaray'ın da bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda Paris Saint Germain, evinde Real Madrid'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG 3-0 kazandı.
Angel di Maria'nın iki golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapayan Paris temsilcisi, Meunier'nin son dakika golüyle farkı 3'e çıkardı. Neymar ve Mbappe gibi yıldızların yokluğunda ev sahibi takım üç puan aldı ve grupta zirveye yerleşti.
25 YIL SONRA İLK
Orta sırayı 1'er puanlı Galatasaray ve Club Brugge alırken, Real Madrid son sırada kaldı. Paris Saint Germain 1994 yılından bu yana ilk defa Real Madrid'i yenme başarısını gösterdi.
Galatasaray gruptaki bir sonraki maçını evinde PSG ile oynayacak. Club Brugge ise Real Madrid deplasmanına gidecek.
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