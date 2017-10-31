Paris Saint Germain Anderlecht maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen karşılaşmalar sürmeye devam ediyor. Paris Saint Germain Anderlecht maçı yıldızlar topluluğun mücadelesine sahne olacak. Peki, Paris Saint Germain Anderlecht maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Ev sahibi takımda Thiago Motta, misafir takımda ise Andy Najar sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
48.712 kişi kapasiteli Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem David Fernandez Borbalan yönetecek.
Son 10 yılda, Unai Emery ile Hein Vanhaezebrouck 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Unai Emery yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
31 Ekim Salı günü saat 22.45'te oynanacak maç Tivibu Spor 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
SON KARŞILAŞMALAR
2 maçı Paris St Germain kazanırken, 3 maç berabere bitti. Anderlecht bu maçlarda galibiyet elde edemedi.
Paris St Germain 11 gol atarken, Anderlecht 2 golle karşılık verdi.
3 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
2 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 2'er maç bulunuyor.
Paris St Germain 2 ve Anderlecht 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.