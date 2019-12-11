Paris Saint Germain 1-0 Galatasaray (Gençlik Ligi)
UEFA Gençlik Ligi A Grubu son hafta maçında Paris Saint Germain sahasında ağırladığı temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
UEFA Gençlik Ligi A Grubu son hafta maçında Paris Saint Germain ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
Stade Georges-Lefèvre'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Paris Saint Germain oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 8. dakikada Makutungu kaydetti. Sarı kırmızılı temsilcimiz ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.
Alınan bu sonucun ardından Paris Saint Germain, grubu 6 puanla 3. sırada noktaladı. Galatasaray ise aynı puanla son sırada kaldı.
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