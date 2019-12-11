MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriParis Saint Germain 1-0 Galatasaray (Gençlik Ligi)
GeriFutbol Paris Saint Germain 1-0 Galatasaray (Gençlik Ligi)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
11.12.2019 - 19:10, Son Güncelleme:

Paris Saint Germain 1-0 Galatasaray (Gençlik Ligi)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paris Saint Germain 1-0 Galatasaray (Gençlik Ligi)

UEFA Gençlik Ligi A Grubu son hafta maçında Paris Saint Germain sahasında ağırladığı temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

UEFA Gençlik Ligi A Grubu son hafta maçında Paris Saint Germain ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Stade Georges-Lefèvre'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Paris Saint Germain oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 8. dakikada Makutungu kaydetti. Sarı kırmızılı temsilcimiz ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Alınan bu sonucun ardından Paris Saint Germain, grubu 6 puanla 3. sırada noktaladı. Galatasaray ise aynı puanla son sırada kaldı.

Paris Saint Germain 1-0 Galatasaray (Gençlik Ligi)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle