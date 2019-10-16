Paris Panteri Mert Günok'un büyük sırrı
Türkiye, deplasmanda son dünya şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalarak, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda çok büyük avantaj yakalarken, aslan payı kaleci Mert Günok’un oldu.
Spor Arena / Süleyman ARAT - Yaptığı kritik kurtarışlarla millileri oyunda tutan tecrübeli kalecinin sırrı ortaya çıktı! Kampta olduğu için 7 aylık çocuğunu çok özleyen Mert, bu durumu ailesiyle paylaştı. Bunun üzerine babası Mahir Günok, gelini Aslı hanım ve torunu Alâ’yı alarak TFF’nin Riva’daki kamp tesislerine götürdü. Kızını karşısında görünce çok mutlu olan Mert Günok, “Alâ benim en büyük motivasyon ve moral kaynağım” diye konuşuyor.
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