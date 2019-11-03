Paris Masters'ta şampiyon Djokovic
Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Shapovalov'ı 2-0 yenen Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.
Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile klasmanın 28. sırasındaki İsrailli tenisçi Denis Shapovalov karşılaştı.
Bir saat 5 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Djokovic, kariyerindeki 5. Paris Masters şampiyonluğuna ulaştı.
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