Paranın zirvesindeki hocalar

Son yıllarda yerli teknik direktörlerle çalışan Türk takımları bu sayede maliyetleri de aşağıya çekmeyi başardı. 18 kulübün hemen hemen hepsi TL üzerinden ödeme yapıyor. 4 teknik direktör yılda 10’ar milyon liranın üzerinde gelir elde ederken, birçok kulüpteyse ödenen yıllık ücretler 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasında değişiyor.

SON 10 yılda yerli teknik direktörlerin şampiyonluk kupasını kaldırdığı Süper Lig’de gelirler de artıyor. Bugün Süper Lig’de yerli teknik direktörlerin ücretleri de takımlara göre değişkenlik gösteriyor. 4 teknik direktörün yıllık kazancı 10’ar milyon lirayı aşarken 3 teknik direktör ise 4 milyon liranın üzerinde gelir elde ediyor. Süper Lig’de mücadele eden diğer takımların teknik direktörlerine ödedikleri ücretlerin ise 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasında değiştiği belirtiliyor.

En çok kazanan iki isim

EN çok kazanan yerli teknik direktörler listesinde ilk sırayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş alıyor. Yıllık garanti ücretleri 18 milyon TL olan iki teknik direktörü Abdullah Avcı takip ediyor. Başakşehir’den ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Abdullah Avcı’nın net ücreti 12 milyon lira. 4’üncü sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bulunuyor. Yanal yıllık 10 milyon lira kazanıyor. Listede 5’incilik sırasında ise Sergen Yalçın bulunuyor. Yalçın’ı, Aykut Kocaman ve Ünal Karaman takip ediyor. Okan Buruk’un ücretinin de 3 milyon lira seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Bir diğer seçenek, sabit kur üzerinden ödeme yapmak

TEKNİK direktörlerin yerli olması en çok kulüplerin maliyetlerini aşağıya çekiyor. 18 kulübün hemen hemen hepsi TL üzerinden ödeme yapıyor. Daha önce Euro ile anlaşan takımların da sabit bir kur üzerinden TL olarak ödeme yaptığı belirtiliyor. Ancak kulüplerin bir sezon içerisinde görev değişikliği yaparak 2’den fazla teknik direktörle çalışması durumunda teknik kadro maliyetleri de artıyor. Ödenecek tazminatlara yeni teknik direktörlerin maaşları da eklenince rakamlar yükseliyor.

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