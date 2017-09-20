Paramanya’nın yeni haritası başlıyor

Netmarble Games, Türkiye’nin en sevilen mobil oyunu Paramanya’da yepyeni bir haritanın açılacağı güncellemeyi 14 Eylül 2017 tarihinde yayınladı. Yeni haritalar ve yeni aktivitelerle mobil oyun severlerin ilgisini sürekli ayakta tutmayı başaran Paramanya’nın yeni haritasının özelliği kancayla oyuncak avı.

Kancayı at, oyuncağı kazan

AVM’lerde, restoranlarda karşımıza çıkan ve içindeki çeşit çeşit oyuncaklardan birine sahip olmak için can attığımız oyuncak yakalama makinesinin Paramanya versiyonu, oyunculara yepyeni bir oyun deneyimi sunacak. Oyuncular kancayı atıp kazandıkları eşyalarla rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışırken, rakipleri de makineyi sallayarak onlara engel olabilecekler. Paramanya oyuncuları kanca kullanma eğlencesini Paramanya’ya özgü bir şekilde yaşama fırsatını Yeni Oyuncak Diyarı Haritası’nda yakalayabilecekler.

Türkiye’ye özgü içeriklerle oyun keyfi artıyor

Paramanya’nın bu kadar çok sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri, oyundaki karakterlerin ve mekanların yerelleştirilerek, oyuncuların Türkiye’ye özgü içeriklerle buluşturulması. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Nasreddin Hoca, Selahaddin Eyyübi gibi Türk tarihinin önemli karakterleri ile oynayabilme şansı tanıyan Paramanya, Türkiye Haritası’yla da ülkemizde yer alan şehirlereler sahip olmanın ve o şehre özgü simgeleri inşa edebilmenin keyfini sunuyor.

Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.