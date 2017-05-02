Paramanya Turnuvası Gaziantep’te yapıldı

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin en sevilen mobil oyunu Türkiye Paramanya Turu’nun Gaziantep ayağı 30 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşti. Gaziantep’in özgün mimarisi ile dikkat çeken tarihi Ayyuş Hanım Konağı, turnuva heyecanına ev sahipliği yaptı. Zarların galibiyet için atıldığı, yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne turnuvada, birinci gelen oyuncu 2000 Elmas kazanırken, 2’nci 1000 Elmas ile ödüllendirildi.

Turnuvanın Gaziantep ayağında birinci olan Barış Aldemir, Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek Paramanya Büyük Şampiyonası’nda yarışmaya da hak kazandı.

8 şehir, toplam 10.000 TL ödül havuzu

6 milyonun üstünde kullanıcıya sahip Paramanya oyununa olan ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa, Antalya ve olmak üzere 8 şehirde Türkiye Paramanya Turu’nu düzenliyor. Toplam ödül havuzunun 10 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Türkiye Paramanya Turu’nda başarılı olmaktan geçiyor.

Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu

Oyuncuların birbirinden farklı haritalarda ister yapay zekâya ister arkadaşlarına karşı oynayabildiği ve her yaştan oyuncuya hitap eden bir MMO mobil board oyunu olan Paramanya’nın başarısının sırrı, yüzde 100 Türkçe olması ve oyundaki karakterler ile mekanların yerelleştirilerek, oyuncuların Türkiye’ye özgü içeriklerle buluşturulması. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Nasreddin Hoca gibi Türk tarihinin önemli karakterleri ile oynayabilme şansı tanıyan Paramanya, Türkiye Haritası’yla da ülkemizde yer alan en önemli tarihi eserlere sahip olmanın keyfini sunuyor.

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan 10 adet birbirinden farklı harita, yepyeni karakter kartları ve aksesuarlarla eğlence hiç bitmiyor. Özel günlere ait etkinliklerle, sürpriz hediyelerle sürekli eğlenceyi ve heyecanı zirvede tutarak Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.

Paramanya oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir.