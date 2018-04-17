Paramanya oyuncuları Kız Kulesi’nde akşam yemeği kazanıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GerieSpor Paramanya oyuncuları Kız Kulesi’nde akşam yemeği kazanıyor
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eSpor
17.04.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Paramanya oyuncuları Kız Kulesi’nde akşam yemeği kazanıyor

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Paramanya oyuncuları Kız Kulesi’nde akşam yemeği kazanıyor

Türkiye’deki mobil oyun severlerin vazgeçilmez oyunu Paramanya, yeni eklenen “Uçan Ada” haritasını kutlamak amacıyla sürpriz bir etkinlik düzenliyor.

Bir Paramanya oyuncusu bir arkadaşıyla birlikte Kız Kulesinde unutulmaz bir akşam yemeği ödülü kazanacak. Etkinlik 11 Mayıs 2018 tarihine kadar devam ediyor.

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin en sevilen mobil oyunu Paramanya, 12 Nisan’da eklenen Uçan Ada haritasıyla bir dizi yeniliğin yanı sıra oyunculara büyük bir sürpriz de sunuyor. 12 Nisan – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Paramanya’ya giriş yapan bir oyuncu, bir arkadaşıyla beraber, eşsiz manzarasıyla birlikte Kız Kulesi’nde unutulmaz bir akşam yemeği kazanma imkanına sahip olacak.

Uçan Ada haritasıyla rekabet artıyor

Paramanya’ya eklenecek Uçan Ada haritası ile gelen en büyük yeniliklerden biri de Sıralama Odası olacak. Sıralama Odası ile birlikte aynı seviyedeki oyuncular birbiriyle eşleşecek. Bu sayede çok daha fazla rekabet yaşanacak. Ayrıca oyun alanının dört bir köşesine tarafına Mancınık Karesi ekleniyor. Bu mancınık karesine gelen oyuncu mıknatıs, slime, fırça gibi öğeler alabiliyor ve bunlarla birlikte rakibine çeşitli tuzaklar kurabiliyor, kendine çeşitli avantajlar sağlayabiliyor.

Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan birbirinden farklı haritalar, yepyeni karakter kartları ve aksesuarlarla eğlence hiç bitmiyor.

Özel günlere ait etkinliklerle, sürpriz hediyelerle sürekli eğlenceyi ve heyecanı zirvede tutarak Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.

Paramanya oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir.

 

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