Paramanya oyuncuları Kız Kulesi’nde akşam yemeği kazanıyor
Türkiye’deki mobil oyun severlerin vazgeçilmez oyunu Paramanya, yeni eklenen “Uçan Ada” haritasını kutlamak amacıyla sürpriz bir etkinlik düzenliyor.
Bir Paramanya oyuncusu bir arkadaşıyla birlikte Kız Kulesinde unutulmaz bir akşam yemeği ödülü kazanacak. Etkinlik 11 Mayıs 2018 tarihine kadar devam ediyor.
Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin en sevilen mobil oyunu Paramanya, 12 Nisan’da eklenen Uçan Ada haritasıyla bir dizi yeniliğin yanı sıra oyunculara büyük bir sürpriz de sunuyor. 12 Nisan – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Paramanya’ya giriş yapan bir oyuncu, bir arkadaşıyla beraber, eşsiz manzarasıyla birlikte Kız Kulesi’nde unutulmaz bir akşam yemeği kazanma imkanına sahip olacak.
Uçan Ada haritasıyla rekabet artıyor
Paramanya’ya eklenecek Uçan Ada haritası ile gelen en büyük yeniliklerden biri de Sıralama Odası olacak. Sıralama Odası ile birlikte aynı seviyedeki oyuncular birbiriyle eşleşecek. Bu sayede çok daha fazla rekabet yaşanacak. Ayrıca oyun alanının dört bir köşesine tarafına Mancınık Karesi ekleniyor. Bu mancınık karesine gelen oyuncu mıknatıs, slime, fırça gibi öğeler alabiliyor ve bunlarla birlikte rakibine çeşitli tuzaklar kurabiliyor, kendine çeşitli avantajlar sağlayabiliyor.
Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu
Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan birbirinden farklı haritalar, yepyeni karakter kartları ve aksesuarlarla eğlence hiç bitmiyor.
Özel günlere ait etkinliklerle, sürpriz hediyelerle sürekli eğlenceyi ve heyecanı zirvede tutarak Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.
Paramanya oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir.
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