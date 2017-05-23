Paramanya ikinci yılını kutluyor

Netmarble Türkiye’nin 6 milyon kullanıcısıyla Türkiye’nin en sevilen, en çok oynanan mobil masa oyunu olan Paramanya, Türkiye’de 2’nci yılını kutluyor.

Aynı zamanda Türkiye’nin tek mobil e-spor oyunu olan Paramanya, yıldönümü şerefine tüm oyuncularını heyecanlandıracak ve oyun zevkini zirveye çıkaracak özel etkinlikler, sürpriz ödüller ve yeni karakterler sunuyor.

Paramanya’dan herkese 1000 elmas

Paramanya’nın yıldönümü nedeniyle oyuna giren her oyuncuya 1000 elmas kazanma şansı veriliyor. Ayrıca özel etkinlikleri tamamlayanları da sürpriz ödüller bekliyor.

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan 10 adet birbirinden farklı harita, yepyeni karakter kartları ve aksesuarlarla eğlence hiç bitmiyor.

Seviyoruz, çünkü Türkiye’ye özgü içerikler var

Paramanya’nın 2’nci yaş gününü kutlayan Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, “Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Paramanya ülkemizde de çok seviliyor. Kanuni Sultan Süleyman, Nasreddin Hoca gibi Türk tarihinin önemli karakterleri ile oynayabilme şansı tanıyan Paramanya, Türkiye Haritası’yla da ülkemizde yer alan en önemli tarihi eserlerle kültürümüze özgü içeriklere sahip” dedi.

Paramanya’nın Türkiye’nin ilk mobil e-spor oyunu olduğunun altını çizen Aras Şenyüz, “Türkiye’nin en sevilen mobil oyunlarından biri olmayı başaran Paramanya’ya yeni içerikler ve maceralar ekleyerek Türk oyuncuların keyfini ve heyecanını daha nice yıllar zirvede tutmak için çalışacağız” diye konuştu.