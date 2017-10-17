66 oyuncunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada hem oyuncular hem de izleyiciler heyecanlı dakikalar yaşadı.

Netmarble Games, Türkiye’nin en sevilen mobil oyunu Türkiye Paramanya Turu’nun 15 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen İzmir turnuvasında heyecanlı ve çekişmeli maçların sonunda kazanan Gökhan Yıldırım oldu.

Deneyimli Paramanya oyuncularının zarları attığı turnuva, İzmir’in popüler mekanlarından Kahve Perest Karşıyaka’da gerçekleşti. Turnuvada birinci gelen oyuncu 2000 Elmas kazanırken, 2’nci 1000 Elmas ile ödüllendirildi. Rakiplerini eleyip birinci olan Gökhan Yıldırım, aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek Paramanya Büyük Şampiyonası’nda yarışmaya da hak kazandı.

7 şehir, toplam 10.000 TL ödül havuzu

6 milyonun üstünde kullanıcıya sahip Paramanya oyununa olan ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Antalya, Adana, Bursa ve İstanbul olmak üzere 7 şehirde Türkiye Paramanya Turu’nu düzenliyor. Toplam ödül havuzunun 10 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Türkiye Paramanya Turu’nda başarılı olmaktan geçiyor. Türkiye Paramanya Turu ile Türkiye’nin farklı şehirlerindeki oyuncularına ulaşmayı başaran oyun, her gittiği ilde heyecanla karşılanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan birbirinden farklı haritalar, yepyeni karakter kartları ve aksesuarlarla eğlence hiç bitmiyor.

Özel günlere ait etkinliklerle, sürpriz hediyelerle sürekli eğlenceyi ve heyecanı zirvede tutarak Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.