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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.09.2019 - 19:14, Son Güncelleme:

Paralimpik Yüzme Milli Takımı yurda döndü

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Paralimpik Yüzme Milli Takımı yurda döndü

Londra'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Paralimpik Yüzme Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.

Kafilede yer alan sırtüstü kategorisinde dünya 2'ncisi olan Sümeyye Boyacı, kelebek stilde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ve 6'ncı olan Beytullah Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya 2'ncisi paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, heyecanlı ve sevinçli olduğunu belirterek, "Heyecanlı ve mutluyum, ilk defa katıldığım Dünya Şampiyonası'nda 0,3 saniye ile 2'nci oldum. Bu 2'ncilik bana karışık duygular yaşattı. Yılların tecrübesine 3 salise ile yenildiğim için biraz üzüldüm ama bir yandan da erken bir yaşta Dünya Şampiyonası ikincisi olduğum için sevindim" dedi.

SÜMEYYE BOYACI: 0,3 SANİYE İLE KAYBETMEM BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE OLACAK
0,3 saniye ile dünya şampiyonluğunu kaçırması hakkında sorulan soruya Sümeyye Boyacı, "Ben kafamla dokunduğum o ise kolunu kaldırıp dokunduğu için benden önce dokunmuş oldu. Beni böylece 0,3 saniyelik farkla geçmiş oldu. Bu benim ileride çok daha iyi dereceler yapacağımı gösteriyor. Aynı zamanda benim için büyük bir tecrübe oldu, eksiklerimi gördüm, bu konuda kendimi geliştirmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde cevap verdi.

SEVİLAY ÖZTÜRK: BRONZ MADALYA ALARAK EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIM
Şampiyonada bronz madalya kazanarak emeklerinin karşılığını aldığını ifade eden dünya 3'üncüsü Sevilay Öztürk, "Bronz madalya kazanarak emeklerimin karşılığını gördüm, çok mutluyum. İnşallah 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda da bayrağımızı 1'inci olarak dalgalandırırım" diye konuştu.

BEYTULLAH EROĞLU: 2020'DE TOKYO'DAN DA MADALYALAR İLE DÖNECEĞİZ
Önümüzdeki yıl düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya sözü veren Beytullah Eroğlu, "Yurdumuza döndük, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 2 madalya ile beraber döndük, ben alamadım ama inşallah sorunları ortadan kaldırdıktan sonra ben de madalyalar almaya devam edeceğim. Kızlarımız çok başarılılar. Bütün takımımız çok genç ve çok başarılı. İnşallah 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda madalyalar ile döneceğiz, ben bunun sözünü veriyorum" açıklamasında bulundu.

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