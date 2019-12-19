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Basketbol
AA
19.12.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Paralimpik gurur! Yekta Şansal Koç, 2020 Tokyo'da görev yapacak...

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Paralimpik gurur! Yekta Şansal Koç, 2020 Tokyo'da görev yapacak...

Tekerlekli sandalye basketbol hakemi Yekta Şansal Koç, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda görev yapacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF), 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alacak tekerlekli sandalye basketbol branşında görev alacak hakemleri açıkladı.

IWBF'nin açıkladığı Paralimpik Oyunları'nda görev yapacak 26 hakem arasında Türkiye'den IWBF kokartlı Yekta Şansal Koç yer aldı.

Paralimpik gurur Yekta Şansal Koç, 2020 Tokyoda görev yapacak...

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