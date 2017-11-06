Paradise Belgeleri'yle başları dertte! Arsenal ve Everton...

Dünyanın dört bir yanından politikacılar, ünlü isimler ve iş insanlarının off-shore ülkelerindeki finansal bağlantılarının sızdırıldığı Paradise Belgeleri'nde, Premier League'in iki kulübü Arsenal ve Everton'ı ilgilendiren önemli bir bilgi yer alıyor.

Alman yayın organı Süddeutsche Zeitung'un öncülüğünde geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaşılan yeni belgelerde, Arsenal hisselerinin %30'una sahip olan Rus oligark Alisher Usmanov ile Everton'ın %50'lik hissesini elinde bulunduran Farhad Moshiri arasındaki ekonomik ortaklığın detayları ortaya döküldü.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında İranlı iş insanı Moshiri, Arsenal'daki %15'lik hissesini ortağı Usmanov'a satarak, bu satıştan elde ettiği parayla Everton hisselerinin %49.9'luk kısmını almış ve Merseyside ekibinin en büyük hissedarı olmuştu. Paradise Belgeleri'nde ise, Moshiri'nin Usmanov'a sattığı %15'lik Arsenal hissesinin, aslında bizzat Usmanov'a ait olduğu ve bu payın satış sırasında Moshiri'ye ait gibi gösterildiği iddia ediliyor. Bir diğer deyişle, geçtiğimiz yıl Arsenal hisselerine ilişkin iki milyarder arasında yapılan satışın göstermelik olduğu ve Usmanov'un, ortağı Moshiri aracılığıyla Everton'ı yönettiği öne sürülüyor.

Usmanov ve Moshiri tarafından off-shore ülkelerde ortaklaşa kurulan paravan şirketlerin finansal raporlarına dayandırılan bu iddianın gerçek olması hâlinde hem Arsenal hem de Everton kulüplerinin başı ağrıyabilir. Zira Premier League'in kurallarına göre, bir kulüpte en az %10'luk hisseye sahip bir kişinin başka bir kulüpte hisse sahibi olması yasaklanmış durumda.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Greg Dyke, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Eğer bu belgeler doğruysa, eminim ki Premier League yönetimi kendi soruşturmasını başlatacaktır." ifadelerini kullandı. İngiltere Gölge Kabinesi Kültür Bakanı Tom Watson da Premier League yönetimine hitaben bu konuda harekete geçilmesi yönünde dilekçe yazacağını söyledi.

Bu sezon saha içinde aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Arsenal 6, Everton ise 15. sırada yer alıyor. (Eurosport)