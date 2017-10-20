Para-Tekvaoculardan 10 madalya!

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından, İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 7'ncisi

düzenlenen şampiyonadaTürk sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Türk Milli Takımı, 19-20 Ekim'de yapılan ve 59 ülkeden 263 sporcunun katıldığı organizasyonda, 15 erkek, 8 kadın sporcuyla mücadele etti. Para-Tekvandonun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na alınmasının ardından yapılan ilk şampiyonada 10 madalya kazanan milli takım, genel klasmanda Rusya'nın ardından ikinci oldu. Şampiyonada 3. sırayı Moğolistan aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, takımı kutlayarak, "Engelli sporcularımız yine ülkemizin gururu olmayı başardı. Kendilerine şans

verildiğinde neler yapabildiklerini bir kez daha gösterdiler. 59 ülkeyle katılım rekorunun kırıldığı şampiyonada kürsüye ambargo koyduk ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ne kadar iddialı olacağımızı gösterdik. Başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın: Mehmet Serkan Serpici (K42, 75 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K42, +58 kilo), Şeyma Nur Emeksiz (K43, +58 kilo), Nurgül Bilek (K42, 49 kilo)

Gümüş: Mehmet Sami Saraç (K42, 61 kilo), Yaşar Sami Gökbaba (K42, +75 kilo), Mahmut Bozteke (K44, 61 kilo)

Bronz: Ali Can Özcan (K44, 61 kilo), Osman Yalt (K43, 75 kilo), Meryem Betül Çavdar (K44, 49 kilo)