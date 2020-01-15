Para liginin yeni şampiyonu Barcelona

Deloitte Futbol Para Ligi’nde 2018-2019 sezonunda en çok gelir elde eden kulüp, Barcelona oldu. Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından bu yıl 23. kez yayımlanan rapora göre, 840,8 milyon Euro gelir elde eden Barcelona, geçen yıl listenin ilk sırasında bulunan Real Madrid’i geride bırakarak 2018-2019 sezonunda zirvede yer aldı

Bir önceki sezonu 690,4 milyon Euro’yla ikinci sırada tamamlayan Katalan temsilcisi, gelirini yüzde 22 artırarak 800 milyon Euro barajını aşan ilk kulüp oldu.

2018-2019 sezonunun en çok kazanan takımları listesinde Real Madrid 757,3 milyon Euro’yla ikinci, Manchester United 711,5 Euro’yla üçüncü sırada yer aldı.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!