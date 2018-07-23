'Para lazımsa satmak zorundasın'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Para lazımsa satmak zorundasın'
GeriFutbol 'Para lazımsa satmak zorundasın'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İsmail ER
23.07.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

'Para lazımsa satmak zorundasın'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Para lazımsa satmak zorundasın'

Şenol Güneş, siyah beyazlı kulübün birbiri ardına yaptığı futbolcu satışlarını değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, hem kulübün birbiri ardına yaptığı futbolcu satışları hem de kamp dönemi ile ilgili görüşlerini Hürriyet’e anlattı:

Cenk Tosun’un ardından Talisca, Tosic, Mitrovic, Atiba gitti, Fabri de gidecek. Yerleri dolar mı?
İlk geldiğimizde 5 transfer yaptık. O zaman da takımın yarısı değişmiş oldu. İlk geldiğim seneden sadece 3-4 oyuncu kaldı. Oyuncu kayıpları oluyor ama eldekinden en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Hep söylüyorum, ekonomik şartlar çok önemli. Ödeme sıkıntın varsa, para lazımsa, satmak zorundasın, ne yapacaksın ki.

EN PAHALILARI ALDIK AMA OLMADI

Alvaro Negredo’nun durumu ne olacak?
Negredo, Beşiktaş’ın oyuncusu ama eğer kulüp bulursa gidebilir. Geçen sezon en pahalı oyuncuları aldık ama beklediğimizin altında katkı yaptılar. Kulübe külfet oldu. Negredo şu an takımda en yüksek parayı alıyor. Oynamadığı zaman kendisi bile bunun altında ezilir. Pahalı bir oyuncuyu yedek tutmaktansa, gitsin kulüp bulsun. Onun yerine oynayan futbolcu ya da iyi oynayan oyuncu, transfer dönemi geldiğinde o paraları isteyebilir. Bunlar tartışma konusu olur, huzuru bozabilir. Parası kulüpte bekleyen oyuncu varsa, sen de gidip büyük paralar verip bir oyuncu alırsan ister istemez huzursuzluk olabiliyor.

İLHAN’IN ZAMANA İHTİYACI VAR

Guti ve İlhan Mansız’ın yardımcı antrenörlüğe getirilmesini siz mi istediniz?
Geçen sene çok yazıldı, speküle edildi. Yardımcı antrenör mü aranıyor, yoksa benim yerime mi aranıyor diye. Yardımcı antrenör arıyor olsaydım ben söylerdim. Kulüpten bir teklif geldi. Ben de ‘Size uygun biri olsun’ dedim. Ben yardımcı bulurum benimle çalışan iki arkadaş var,. ‘Camia içinden alalım’ dedim. İlhan Mansız, Mustafa Doğan, Guti ile görüştük. Yabancı alırsak yanına Türk almamak olmazdı. Guti avantajlı, çalışıyordu ama İlhan’ın zamana ihtiyacı var.

Para lazımsa satmak zorundasın



BEŞİKTAŞ’IN İSMİ BİLE ŞAMPİYONLUĞA OYNAR

Beşiktaş’ın mevcut kadrosu şampiyon olabilir mi?
Beşiktaş’ın ismi bile şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe, Galatasaray için de bu geçerli. Sorunlarımız var, ama bunlara rağmen yarışın içinde olabileceğimizi düşünüyoruz.

Kamp döneminde sizi mutlu eden, üzen olaylar?
Olumlu taraf; oyuncularım iyi niyetli çalıştı. Ciddi bir sakatlık olmadı. Dar kadroya rağmen iyi çalıştık. Dorukhan iyi niyetli, ortada oynattık, bekte de deneyeceğiz. Olumsuz taraf; defans oyuncularımızla beraber çalışamadık. Hücumda Vagner, Larin, Mustafa, Negredo var ama gol sıkıntısı yaşıyoruz. Bunu çözmemiz lazım. Babel, transferde adı geçti; çalışması çok iyiydi. Oğuzhan, Tolgay, Necip, Adriano. Gökhan. Caner. Hepsi iyi çalışıyor.

SİZE BİLE SORULUYOR BANA NİYE SORULMASIN!

Transfer yapılırken size danışılıyor mu?
Elbette. Bana soruluyor, scout ekibine soruluyor, menajerlere soruluyor, hatta gazeteciler var, size de soruluyor. Size soruluyor da bana niye sorulmasın (gülüşmeler). Ama son kararı hep yönetim veriyor. Marcelo’yu alırken öyle aldık. Satıldı, şimdi daha da değerlendi. 20 milyon Euro’ya çıktı fiyatı. Başkan ayrı, hoca ayrı olmaz. Ekonomik ve idari kararları başkan verir, teknik kararları ben veririm. fikirlerimi de söylüyorum. Takımda hep eksik oluyor, bu da son derece normaldir.

GÜNEŞ HEP AYNIDIR AMA BAZEN ÖNÜNE BULUT GELİR

Beşiktaş’taki 4’üncü yılınıza giriyorsunuz. 4 yıl önceki Güneş ile şimdiki Güneş arasında ne fark var?
Güneş değişmez. Bazen bulutlar olur, bazen hava kapalı olur ama Güneş hep aynıdır, değişmez. Bazen önüne bulut gelir. Bazen yakar, bunaltır. Bazen gözüne gelir rahatsız olursun. Ben de karakter olarak aynıyım. İlk geldiğim gün nasılsam, iş heyecanı olarak değişen bir şey yok.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Comolli'den Benfica eşleşmesi için ilk yorum

'Para lazımsa satmak zorundasın'

Beşiktaş Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor'dan kutlama mesajı