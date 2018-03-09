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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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09.03.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Para dopingi! Her puanla, cepler dolacak...

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Para dopingi! Her puanla, cepler dolacak...

Fenerbahçe’de bitime 10 maç kala prim sistemi değişti. Sarı-lacivertli futbolcular bu sezon 3 kez primin kapısından dönünce yönetim olaya el attı. Bundan sonra, şampiyonluk yolunda konsantrasyonun bozulmaması için kalan 10 maçta alınacak her puana prim verilecek.

Fenerbahçe'de Osmanlıspor beraberliği sonrası başlatılan prim sistemi, Akhisar mağlubiyetinin ardından kaldırıldı... Sarı-lacivertli yönetim, Osmanlı maçının ardından ilk yarının sonuna kadar oynanan 6 maçın kazanılması halinde 1.5 milyon Euro ödeme kararı almıştı.

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  • 136Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
    3
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Ancak takım son maçta berabere kalıp bu hakkı kaybetti. İkinci yarının başı itibariyle maçlar üçerli gruplara bölündü. İlk 3 maçta iki beraberlilk alan sarı-lacivertliler, ikinci üç maçın sonunda Beşiktaş'a yenilerek yine prim alamadı.

30 PUANA 3 MİLYON EURO PRİM
Akhisar, Yeni Malatya, Galatasaray üçlemesi ise daha ilk maçta hüsran oldu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de prim sistemi değişti. Takımın konsantrasyonunu kalan 10 maçta en üst seviyede tutmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, alınan her puana prim uygulaması getirdi.

Puan başına primin 100 bin Euro olduğu, takımın kalan 10 maçta 30 puan alması halinde toplam 3 milyon Euro'yu almaya hak kazanacağı bildirildi. Bu sistem değişikliğinde UEFA'dan sıkıntı çıkma ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu gelen bilgiler arasında. (Sabah)

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