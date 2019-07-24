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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Efkan BUCAK
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Para basan Kovboylar!

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Para basan Kovboylar!

Forbes'in yayınladığı en değerli kulüpler listesinde Dallas Cowboys ilk sırada yer aldı.

İlk 50’de futboldan sadece 8 kulüp yer aldı. Cowboys 365 milyon dolarla en yüksek gelir elde eden kulüp olurken, listede olup da zarar eden tek kulüp Barcelona... Dünyanın en değerli futbol kulübüyse 4.2 milyar dolarla Real Madrid.

DÜNYACA ünlü ekonomi dergisi Forbes, ‘dünyanın en değerli spor kulüpleri’ listesini açıkladı. Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarının domine ettiği listede geçen yıl olduğu gibi Dallas Cowboys ilk sırada yer aldı. 23 yıldır konferans şampiyonu dahi olamayan ve tüm
NFL’de en uzun süreli üçüncü şampiyonluk hasretine sahip olan Cowboys buna karşın 5 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli spor kulübü unvanını kimseye kaptırmadı. Cowboys geçen yıl 365 milyon dolarlık geliriyle aynı zamanda dünyanın en çok kar eden spor kulübü de durumunda.

İkinci sırada Yankees var

ÜÇ sıra yükselen Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekibi New York Yankees 4.6 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. 100 galibiyeti aştığı geçen sezonda izleyici sayısını yüzde 10 artıran kulüp değerini de yüzde 15 oranında katladı. Listenin ilk 50’sinde yalnızca 8 futbol kulübü
yer alırken Real Madrid 4.2 milyar dolarla üçüncü basamakta kendisine yer buldu. Son olarak 2016’da bu listenin zirvesinde yer alan ve o yıl zirveyi Cowboys’a kaptıran İspanyol ekibi kasasına 112 milyon dolar koydu. Real, Barcelona ile birlikte ilk 10’da olup üyelerin oylarıyla yönetilen iki kulüpten biri.

İlk 50’de NFL’den 26 takım

NFL’de yer alan 32 takımdan 26’sı (Geçen yıl bu rakam 29’du) ilk 50’ye girmeyi başarırken MLB’den 9, futboldan 8, NBA’den 7 takım listede yer aldı. İlk 50’deki kulüplerin 49’u en az 25 milyon dolar kar ederken (Yarısından fazlası 100 milyon barajını aştı) tek istisna Barcelona... Listenin dördüncü basamağında yer alan Katalan ekibi yüksek transfer harcamaları nedeniyle geçen yılı 37 milyon dolar zararla kapattı. NBA, NFL, MLB ve Avrupa futbolu dışında kalan dünyanın en değerli kulübüyse, 72. sırada bulunan Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımı New York Rangers.

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