Papy Djilobodji: Chelsea forması giyseydim burada olmazdım

Süper Lig’de Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Senegalli oyuncu Papy Djilobodji, Türkiye’ye gelmeden önce vatandaşı Moussa Sow ile konuştuğunu söyledi.Djilobodji, "Geçen sezon burada Moussa Sow oynuyordu ve ben de gelmeden önce onu arayıp bilgi aldım. Şehir hakkında bana güzel bilgiler verdi. Beni arayan Senegalli oyuncular olursa buraya gelmelerini seve seve söylerim. Güzel bir şehirde yaşayacağını ve güzel bir takımda çalışacağını söylerim" diye konuştu.

Senegalli defans oyuncusu, "2002 yılında Türkiye, Senegal’e karşı oynamıştı. Ümit Davala, İlhan Mansız vardı. Daha gençtim ve televizyondan izliyordum" dedi.



"GAZİANTEP’TE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"



Ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini belirten Djilobodji, "Türkiye’de Gaziantep Futbol Kulübü’nün ismini daha önce duymamıştım. Herkes Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi biliyor. Buraya geldiğim için mutluyum, iki taraf da sözünü tuttu. Buraya gelmeseydim tabii ki başka bir yer de olurdu ama Gaziantep Futbol Kulübü ve şehrini çok seviyorum. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.



"SUMUDICA HARİKA BİR İNSAN"



Teknik direktör Marius Sumudica ile çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Djilobodji, "Sahadayken agresif olabiliyor ve enerjisini bize de yansıtıyor. Maç bittikten sonra da çok iyi bir insan. Sahada antrenmanda bir futbolcuya bir şey söylemesi gerekiyorsa yüzüne söyleyen bir hoca. Bir kardeş, bir baba gibi davranıyor bize. Ben gerekten kendisiyle çalıştığım için mutlu hissediyorum. Harika bir insan, umarım uzun yıllar onunla çalışamaya devam ederim" diye konuştu.



"GAZETECİLERE RÖPORTAJ VEREBİLMEK İÇİN OKULUMA DEVAM ETTİM"



Futbolcu olmak için çok emek verdiğini vurgulayan deneyimli oyuncu, "Futbol hayatımın hikayesini anlatmak uzun zaman alır. Küçükken futbol oynayan arkadaşlarımı görüyordum ve benim de bir futbol topum olsun diye ağlıyordum. Bir gün babam beni yanına çağırdı ve ne olmak istediğimi sordu, ben de futbolcu olmak istediğimi söyledim. Babam da bana, okula gidersem futbolcu olduğumda gazetecilerle nasıl röportaj verebileceğimi öğreneceğimi söyledi. Ben de gazetecilerle röportaj yapabilmek için okuluma devam ettim. Sonrasında Fransa’da alt liglerde bir takımda futbol oynamaya başladım. Sadece 3 ay forma giydim. Gözlemcilerin dikkatini çektim. Fransa’nın büyük takımları beni istiyordu. Sonra Nantes’a giderek ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım" şeklinde konuştu.



"CHELSEA FORMASI GİYSEYDİM BURADA OLAMAZDIM"



Premier Lig’e ilk gittiğinde forma şansı bulamadığını anlatan Djilobodji, "Hayatımda olanlarla gerçekten mutluyum. İngiltere’ye Premier Lig’e gitme fırsatı buldum ama forma giyemedim. Takımın aldığı sonuçlar hocanın beni oynatmasına yetmedi. Büyük bir kulüp ve iyi arkadaşlıklar edindim. İçimde oynayamadığım için burukluk var. İkinci sezon Almanya’da Werder Bremen’e kiralandım. İyi bir sezon geçirdim ve attığım golle takımımı Bundesliga’da tuttum. Belki o dönemde Chelsea forması giyseydim şu an burada olamazdım. Şu an burada olduğum için çok mutluyum, hiçbir sıkıntım yok. Allah’a ve kadere inanan bir insanım, bugün buradaysam onun sayesinde" ifadelerini kullandı.



"KEBAP, BAKLAVA, KATMER... HEPSİ HOŞUMA GİDİYOR"



Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen Senegalli, "Zayıf göründüğüme bakmayın, çok yemek yiyen birisiyim. Gaziantep harika, güzel tatları olan bir mutfak. Yemekler çok güzel. Kebap, baklava, katmer... Hepsi benim hoşuma gidiyor" dedi.



"BURAK YILMAZ, SORLOTH, RODALLEGA İYİ OYUNCULAR"



Süper Lig’de kaliteli golcüler olduğunu söyleyen Djilobodji, "Burak Yılmaz’ı biliyorum, kendisine karşı oynamadım ama iyi bir oyuncu. Takımımızda Kayode var. Çok hızlı bir oyuncu. Trabzonspor’da Sörloth var. Rodallega da kaliteli bir oyuncu" diye konuştu.



"SENEGALLİLERİN SEVİLMESİNDE 2002 DÜNYA KUPASI’NIN PAYI VARDIR"



Senegalli futbolcuların Türkiye’de sevilmesini de değerlendiren yıldız defans oyuncusu, "Aynı dine sahibiz, bu olabilir ama bir nedeni de 2002 yılında Türkiye, Senegal’e karşı oynamıştı. Ümit Davala, İlhan Mansız vardı. Daha gençtim ve televizyondan izliyordum" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE EN İYİ TAKIMLARDAN BİRİSİ"



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türk halkının takımına destek vermesi gerektiğini dile getiren Djilobodji, "Türk halkına çok büyük bir görev düşüyor. Türk halkının takımının arkasında durmasıyla milli takım her şeyi yapabilir. O potansiyele sahipler. Milli takımın elemelerdeki son İzlanda maçını seyrettim. Türkiye en iyi takımlardan birisi. Avrupa ve Dünya Kupası’nda üst turlara çıkabilecek kapasiteye sahip" dedi.



"ŞAMPİYONLUK POTANSİYELİ HOCAMIZ VE YÖNETİMİMİZDE VAR"



Gaziantep Futbol Kulübü’nün profesyonel bir yapıda yönetildiğini belirten Djilobodji, "Futbol bu ama o potansiyeli hocamızda ve yönetimimizde görüyorum. Takım olarak şampiyonluk hedefine uzağız. Bu hedefe gitmek için 25-30 tane kaliteli oyuncuya ihtiyaç var. Bu sezon takımımızın ilk 10 içinde kalacağına inanıyorum. Hoca ve yönetim açısından olmasa da futbolcular açısından şampiyonluk biraz uzak. Özgüvene ihtiyaç var. Bazen istediğimiz sonuçları alamıyoruz, bu da kırılmaya yol açıyor. Oyuncular açısından zor ama hoca ve yönetimde bu ışığı görebiliyorum. Şampiyonluk potansiyeli olan bir hoca ve yönetimimiz var" açıklamasında bulundu.



"GAZİANTEP’E GELMEDEN MOUSSA SOW İLE KONUŞTUM"



Senegalli futbolcu, Gaziantep’e gelmeden önce vatandaşı Moussa Sow’u aradığını vurgulayarak, kendisini arayacaklara da şehri anlatacağını söyledi. Djilobodji, "Geçen sezon burada Moussa Sow oynuyordu ve ben de gelmeden önce onu arayıp bilgi aldım. Şehir hakkında bana güzel bilgiler verdi. Beni arayan Senegalli oyuncular olursa buraya gelmelerini seve seve söylerim. Güzel bir şehirde yaşayacağını ve güzel bir takımda çalışacağını söylerim" diye konuştu.



SUMUDICA: DJILOBODJI ÇALIŞTIĞIM EN İYİ SAVUNMA OYUNCULARINDAN BİRİSİ



Papy Djilobodji’nin Demirören Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamalar sırasında futbolcusunun yanına gelen teknik direktör Sumudica ise "Sadece Papy’nin adını verirsem diğer arkadaşlar mutsuz olur, ama şu ana kadar çalıştığım en iyi savunma oyuncularından birisi" dedi.



"LİGİN EN İYİ STOPERLERİYLE ÇALIŞMAK AYRI BİR ŞANS"



Sumudica, takımdaki oyuncularından övgüyle bahsederken, "Benim hakkımdaki düşünceleri için kendisine teşekkür ederim. Benim de onun hakkındaki düşüncelerim aynı. Takımda çok karakterli isimlerle çalışıyoruz. Takımımızda Kana Biyik, Tosca ve Papy var. Ligin en iyi stoperiyle çalışmak benim için ayrı bir şans. Antrenmanda yüreklerini ortaya koyan futbolcularla çalışıyorum. Sonuç da ortada 24 puanla ligin ortasındayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!