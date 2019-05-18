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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.05.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Papen Mustafa: "Başakşehir çimler arasında kaybolur"

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Papen Mustafa: "Başakşehir çimler arasında kaybolur"

Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Kocabey, sarı-kırmızılıların yarın sahasında Medipol Başakşehir’i mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan edeceğine inandığını söyledi.

Galatasaraylı eski futbolcu ‘Papen’ lakaplı Mustafa Kocabey, Galatasaray’ın yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı ve kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği zorlu mücadeleyi İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Kağıt üzerindeki favorinin sarı-kırmızılı ekip olduğunu dile getiren Papen Mustafa, "Neden favori Galatasaray? Başakşehir’in veya Galatasaray’ın ligdeki konumuyla alakası yok. Yaklaşık 1 buçuk, 2 seneye yakındır Galatasaray takımının içeride büyük bir çıkışı var. Ali Samiyen’de mağlubiyet almadan rakipler karşısında sürekli galip geliyorlar. Tabii Fatih Terim gerçeği de var" ifadelerini kullandı.

En önemli faktör ‘taraftar’

Galatasaray’ın, turuncu-lacivertli takım karşısındaki en büyük kozunun ‘taraftarı’ olduğunu savunan Kocabey, "Beşiktaş maçının kazanılmasının püf noktası; 50 bin taraftarın 90 dakika boyunca hiç susmadan takımını desteklemesi. İnanılmaz bir Galatasaray ve sahada hiç varlık gösteremeyen bir Beşiktaş vardı. Takım yine 50-55 bin taraftarı arkasına aldığı zaman ve 90 dakika boyunca da taraftar hiç susmadığı takdirde Başakşehir ne kaleye gelebilir hatta çimler arasında kaybolur diye söylüyorum. Daha da büyük konuşuyorum; Galatasaray bu hafta, 19.05 tarihi itibariyle yine şampiyonluğunu ilan edecektir" dedi.

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Papen Mustafa: Başakşehir çimler arasında kaybolur

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