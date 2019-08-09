PAOK'tan Kayserispor’a! Pedro Henrique transferi resmileşti...
İstikbal Mobilya Kayserispor'un PAOK takımdan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Henrique dün akşam Kayseri’ye geldi.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, transferde bombaları tek tek patlatıyor.
Yunanistan ekibi PAOK takımdan İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Henrique bugün önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Akşam saatlerinde Kayseri’ye gelen Pedro Henrique, Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale havaalanında karşıladı. Pedro Henrique Sarı-Kırmızılı atkı ile poz verdi.
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