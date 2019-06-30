PAOK, Miroslav Stoch'u transfer ettiğini açıkladı!
Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu PAOK, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'u kadrosuna kattı.
Selanik ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.
Slovakya Milli Takımı'nda çıktığı 55 maçta 6 gol atan Stoch, 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olup 2013-2014 sezonunda kiralık olarak PAOK'a gitmişti.
Ağustos 2017'de Slavia Prag'a katılan Slovak futbolcu, geçen sezon forma giydiği 49 maçta 14 gol atmıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Afrika Uluslar Kupası'nın en önemli ismi Mısırlı Salah'a yakın markaj...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle