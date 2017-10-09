Panzerler, İspanya’nın rekoruna ortak oldu

ALMANYA, Kaiserslautern’de 37 bin 613 biletli seyircinin izlediği Azerbaycan maçına, yıldızlarından yoksun çıktı. Üçüncü kaleci Leno’nun fileyi koruduğu karşılaşmada Joachim Löw, ağırlıklı olarak daha önce milli takım formasını çok az giyme fırsatı bulan futbolculara şans tanıdı. Emre Can’ın da ilk 11’de sahaya çıktığı karşılaşmada ilk golü 8’inci dakikada Goretzka attı. Ceza alanı içinde kaleye arkası dönük durumda olan Goretzka, topukla vurduğu topu filelerle buluşturdu. 34. dakikada Azerbaycanlı Sheydayev skoru 1-1 yaptı. Devre 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarıda ise Almanya peş peşe goller buldu. Wagner, Ruddiger ve Groretzka attıkları gollerle skoru 4-1 yaptı. 81. dakikada ise defanstan dönen topu önünde bulan Emre Can, milli takım kariyerindeki ilk golünü atarak skoru belirledi: 5-1.

‘GENÇ BİR TAKIM SAHADAYDI’

Grup maçlarının tümünün kazanılması Teknik Direktör Joachim Löw’ün yüzünü güldürdü. Löw, Azerbaycan maçından sonra yaptığı açıklamada, “Futbolcularımı gösterdikleri başarıdan dolayı kutlarım. Büyük başarı kazandılar. Azerbaycan maçının ilk yarısında teknik hatalar yaptık. Birçok futbolcu ilk kez bir arada oynadı. Genç bir takım sahadaydı. Ama grup maçlarının tümünü kazanan futbolcularımı kutlarım. Maçlara iyi konsantre olup kazandılar. İki kez üst üste şampiyon olmak çok kolay değil. Şampiyonada gruplardakinden daha güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz” diye konuştu.





DAHA ÇOK ATTI, DAHA AZ YEDİ

Almanya, Azerbaycan maçıyla birlikte Rusya’nın evsahipliğinde yapılacak FIFA 2018 Dünya Kupası grup maçlarının tümünü kazanmış oldu. 10 maçta 10 galibiyet alan Panzerler, 30 puan topladı. Böylece İspanya’nın 2010 Dünya Şampiyonası’na katılırken kırdığı 10 maçta 10 galibiyet ve 30 puan rekoruna da ortak oldu. Almanya, İspanya’dan daha fazla gol atıp, daha az gol yiyerek de daha büyük bir başarıya ulaştı. Grubundaki maçlarda rakip filelere 43 gol atan Panzerler, kalesinde sadece dört gol gördü. İspanya ise o yıl 28 gol atıp beş gol yemişti.