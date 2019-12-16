Panathinaikos'un cezası açıklandı! Fenerbahçe maçı seyircisiz!
Panathinaikos, Olympiakos maçında yaşanan seyirci olayları nedeniyle Euroleague tarafından 54 bin euro para ve 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe Beko maçı seyircisiz oynanacak.
Euroleague'in 12. haftasında oynanan "Panathinaikos-Olympiakos" mücadelesi sırasında, salon içerisinde meşaleler yakılmış, havai fişekler atılmış ve oyuncuların güvenliğini tehlikeye atacak olaylar gerçekleşmişti.
Konuyu inceleyen Euroleague Disiplin Komitesi, Panathinaikos Basketbol Takımı'na 54 bin euro para ve 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Yunan ekibinin bir sonraki maçı yarın, temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile olacak ve karşılaşmaya seyirci alınmayacak.
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