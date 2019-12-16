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Basketbol
16.12.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Panathinaikos'un cezası açıklandı! Fenerbahçe maçı seyircisiz!

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Panathinaikos'un cezası açıklandı! Fenerbahçe maçı seyircisiz!

Panathinaikos, Olympiakos maçında yaşanan seyirci olayları nedeniyle Euroleague tarafından 54 bin euro para ve 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe Beko maçı seyircisiz oynanacak.

Euroleague'in 12. haftasında oynanan "Panathinaikos-Olympiakos" mücadelesi sırasında, salon içerisinde meşaleler yakılmış, havai fişekler atılmış ve oyuncuların güvenliğini tehlikeye atacak olaylar gerçekleşmişti.

Konuyu inceleyen Euroleague Disiplin Komitesi, Panathinaikos Basketbol Takımı'na 54 bin euro para ve 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Yunan ekibinin bir sonraki maçı yarın, temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile olacak ve karşılaşmaya seyirci alınmayacak. 

Panathinaikosun cezası açıklandı Fenerbahçe maçı seyircisiz

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