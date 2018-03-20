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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriBasketbol Panathinaikos’tan şoke eden iddia! 'Fenerbahçe Doğuş kayırılıyor'
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Basketbol
20.03.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

Panathinaikos’tan şoke eden iddia! 'Fenerbahçe Doğuş kayırılıyor'

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Panathinaikos’tan şoke eden iddia! 'Fenerbahçe Doğuş kayırılıyor'

Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos medyaya bir DVD, bir rapor ve bir mektuptan oluşan ilginç bir paket gönderdi. Amacı, “EuroLeague hakemlerinin Olympiakos ve Fenerbahçe Doğuş’u kayırdığını” göstermekti.


Dimitris Giannakopoulos tarafından, birçok medya organının yanı sıra Eurohoops’un Yunanistan ofisine de gönderilen paket kendisinden gelen imzalı bir mektubu, Turkish Airlines EuroLeague hakemlerinin kararları konusunda bir raporu ve “EuroLeague hakemlerinin 2017/18’de verdikleri hatalı kararlar” başlıklı bir DVD içeriyordu.

Giannakopoulos’a göre rapor ve DVD, Olympaikos ve Fenerbahçe Doğuş‘un EuroLeague hakemleri tarafından kayrıldığının bir kanıtı.

Giannakopoulos’un ifadelerinden aktarıyoruz:

“Olympiakos ve Fenerbahçe Doğuş şüphesiz şekilde EuroLeague turnuvasının en iyi savunma yapan iki takımı. Ama hakemlerin yardımıyla fauller konusunda oldukça gri bir bölgede basketbol oynuyorlar, çoğu maçta oyuncuları çok az faul alıyor.”

“Bu kriz Avrupa basketbolunun karşı karşıya olduklarının en büyüğüdür ve spor dünyasının turnuvanın şeffaflığını yeniden sağlamak adına bu konuda planlı ve devamlı bir biçimde harekete geçmesi şarttır. Basketbolun başarısını borçlu olduğu en önemli etmenlerden biri bu sporun medya tarafından gördüğü ilgiliyle ilgilidir.”

“Ama bu konuyla ilgili sessiz kalındığı sürece kazanan basketbol değil, belli başlı finansal lobiler olarak kalacaktır.”

“REAL MADRİD DE FİKSTÜR AÇISINDAN KAYIRILIYOR”

Dimitris Giannakopoulos’un İngilizce kaleme aldığı ve imzasıyla gönderdiği mektubun tam metni ve Türkçe olarak satır başları ise şöyle:

“Son birkaç aydır EuroLeague turnuvasının çekiciliğini ve değerini, ayrıca yatırımlarımızı hem zaman hem de para anlamında tehlikeye atan ve tekrarlayan bir olaylar dizisinin farkına vardık.

Gönderilen DVD ve sunumda Olympiakos ve Fenerbahçe Doğuş’un hakemler tarafından ayrıcalıklı muameleye gördüğü iddiasını destekleyen verileri bulacaksınız. (…)

Görüntülerde şu olgular karşınıza çıkacaktır:

Birçok hatalı faul kararı.
Yukarıda sözü edilen takımların oyuncuları tarafından hakemlerce cezasız bırakılan sportmenlik dışı hareketler.
Birçok maçta karşılaştıkları takıma kıyasla çok daha az faul düdüğü aldıkları gerçeği.
Açıklanamaz ve tekrar eden biçimde hatalı hakem kararları.
EuroLeague’in resmi kanalı tarafından faullü hareketlerin “Gecenin Bloğu” gibi şekillerde sunulması.”

İstatistik raporunun “Sonuçlar” kısmında EuroLeague’in bir başka devi Real Madrid de kendine yer buldu. Takvim anlamında İspanyol büyüğünün kayrıldığını ima eden veriler, iki maçlı haftalarda eflatun-beyazlıların İspanya dışına çıkmamasına dikkat çekti:

Geçen sezon ve bu sezonla beraber Real Madrid sekiz çift maçlı haftanın dördünde İspanya içerisinde kalmıştır. Real Madrid, 2017/18 sezonunun ikinci, üçüncü ve dördüncü haftalarında İspanya’dan çıkmadan maçlarını oynamış ve oynayacaktır.

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