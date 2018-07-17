Panathinaikos, George Papagiannis İçin Hazır Bekliyor!
Panathinaikos, eski oyuncusu Georgios Papagiannis’i Avrupa’ya döndürmeye çalışıyor.
NBA’de Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers ve Utah Jazz arasındaki üç takımlı takasın girift ismi George Papagiannis için NBA’de kapılar tamamen kapanmış gibi gözüküyor.
Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre, Papagiannis’in Portland Trail Blazers tarafından serbest bırakılması ve Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Papaginnis için NBA’deki Yaz Ligi macerası da istediği gibi geçmemiş ve 21 yaşındaki Yunan pivot, Blazers formasıyla kısıtlı süreler sahada kalmıştı. Son maçta ise hiç oynamayan Papagiannis’in kontratı garanti olmasına rağmen Blazers, genç oyuncuyu büyük ihtimalle serbest bırakacak. Panathinaikos ise NBA ekibinin kararını beklemeye geçmiş durumda.
Panathinaikos, şimdiden kulübün uzun vadeli planlarına Papagiannis’i dahil etmiş durumda ve genç oyuncuyu üç yıllık kontrat ile kadrosuna katmaya hazır.
17 yaşındayken Panathinaikos ile anlaşan Papagiannis, 2016’da NBA’e gitmeden önce Atina ekibinde iki sezon forma giymişti. Dolayısıyla Panathinaikos’ta hali hazırda bir bağı bulunan Papagiannis için Yeşiller ciddi bir seçenek ve oyuncu da ilerleyen yıllarda takımın Yunan çekirdeğinin önemli bir parçası olabilir. (Eurohoops)
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