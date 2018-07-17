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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
17.07.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Panathinaikos, George Papagiannis İçin Hazır Bekliyor!

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Panathinaikos, George Papagiannis İçin Hazır Bekliyor!

Panathinaikos, eski oyuncusu Georgios Papagiannis’i Avrupa’ya döndürmeye çalışıyor.

NBA’de Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers ve Utah Jazz arasındaki üç takımlı takasın girift ismi George Papagiannis için NBA’de kapılar tamamen kapanmış gibi gözüküyor.

Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre, Papagiannis’in Portland Trail Blazers tarafından serbest bırakılması ve Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Papaginnis için NBA’deki Yaz Ligi macerası da istediği gibi geçmemiş ve 21 yaşındaki Yunan pivot, Blazers formasıyla kısıtlı süreler sahada kalmıştı. Son maçta ise hiç oynamayan Papagiannis’in kontratı garanti olmasına rağmen Blazers, genç oyuncuyu büyük ihtimalle serbest bırakacak. Panathinaikos ise NBA ekibinin kararını beklemeye geçmiş durumda.

Panathinaikos, şimdiden kulübün uzun vadeli planlarına Papagiannis’i dahil etmiş durumda ve genç oyuncuyu üç yıllık kontrat ile kadrosuna katmaya hazır.

17 yaşındayken Panathinaikos ile anlaşan Papagiannis, 2016’da NBA’e gitmeden önce Atina ekibinde iki sezon forma giymişti. Dolayısıyla Panathinaikos’ta hali hazırda bir bağı bulunan Papagiannis için Yeşiller ciddi bir seçenek ve oyuncu da ilerleyen yıllarda takımın Yunan çekirdeğinin önemli bir parçası olabilir. (Eurohoops)

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